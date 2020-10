Banyoles lamenta l'incivisme d'alguns veïns amb les deixalles

Banyoles ha detectat un augment preocupant dels actes incívics per part de ciutadans que es desfan de tot tipus de deixalles als contenidors de la ciutat. D'una banda, hi ha qui deixa les bosses d'escombraries fora dels contenidors i, de l'altra, es donen molts casos d'acumulació de tot tipus de deixalles, com ara sofàs mobles, electrodomèstics i matalassos que s'abandonen de manera irresponsable en especial els caps de setmana. En aquest sentit, i davant les queixes formulades pels veïns en els darrers mesos, l'Ajuntament de Banyoles fa una crida a la ciutadania per demanar més civisme amb el tema de les deixalles. El consistori recorda que la brossa s'ha d'introduir a l'interior dels contenidors que pertoca i que els trastos no es poden deixar de qualsevol manera a la via pública al costat de les zones de contenidors. Segons indica l'Ajuntament, les persones que es volen desfer d'algun objecte voluminós ha de trucar al servei gratuït de recollida de trastos a través del telèfon 972 58 18 58 per concretar el dia i lloc on s'ha de fer la retirada. Aquest servei només es pot fer els dilluns, dimecres o divendres a fi que els objectes de rebuig estiguin el mínim de temps possible a la via pública.

D'altra banda, també es recorda que els ciutadans que fan neteja de trastos poden utilitzar la deixalleria situada a l'abocador comarcal de Puigpalter, que està oberta de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 19.