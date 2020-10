Cau més del 34% la petició d'ordres de protecció de dones maltractades

Les peticions d'ordres de protecció a víctimes de maltractaments han caigut durant el segon trimestre de l'any a la província de Girona. Es tracta d'una mesura que demanen moltes de les dones en seu judicial per evitar que l'agressor pugui tenir-hi interacció un cop denunciat. En total, la caiguda ha estat del 34%. S'ha passat de 140 peticions entre abril i juny de l'any passat, a les 92 d'enguany. Cal recordar que durant aquest període estava plenament vigent l'estat d'alarma i que, per tant, aquest tipus de delictes com la violència masclista es portaven més en silenci i moltes dones, fins i tot, ni denunciaven. Tot i això, s'ha de dir que de les 92 peticions d'ordre de protecció, els jutjats n'han denegat més de la meitat, concretament 47 del total. De totes les ordres de protecció demanades, cap va ser a petició del fiscal, sinó totes per part de la mateixa víctima.

Del total d'ordres de protecció aprovades, n'han derivat 98 mesures cautelars. Aquestes poden ser tant de caràcter penal com civil. Del primer grup, se n'han cursat 76. Entre les més habituals hi ha l'ordre d'allunyament (45) o la prohibició del maltractador de comunicar-se amb la víctima (30).

Pel que fa a les mesures cautelars de tipus civil (22) més aplicades, hi ha la de prestació d'aliments (8) o la permuta de l'ús de vivenda (56). La demanda de la mesura la fa la víctima i llavors el jutge decideix si l'adopta o bé la denega en funció de l'estudi cas per cas de maltractament.



Barcelona, on més es deneguen

La situació de la violència masclista a Girona durant aquest segon trimestre de l'any mostra que els jutjats d'aquesta província són els segons de Catalunya que deneguen més ordres de protecció.

Entre abril i juny, no se n'han validat ni la meitat -45 de les 92 demanades. Barcelona ocupa el primer lloc pel que fa a les ordres de protecció que no han arribat confirmant-se. Entre abril i juny se n'han tramitat 765 als jutjats barcelonins però d'aquestes, quatre han estat inadmeses però un total de 438 han acabat refusades. Només, 323 han prosperat.

A la província de Lleida, en aquests tres mesos se n'han incoat fins a 73 en seu judicial. És una àrea on els jutges han beneficiat més les víctimes, ja que s'han adoptat 61 de les ordres i només se n'han desestimat, 12. A la zona de Tarragona, la situació de la tramitació d'aquesta figura judicial és similar a la de Lleida, durant el segon semestre se n'han tractat 139. D'aquestes, 93 s'han adoptat i la resta (46) rebutjades.

A tot Espanya, se n'han sol·litat 10.124, un 14,8% menys que fa un any. Cal dir que una de cada quatre dones víctima de la violència masclista va sol·licitar-ne una.