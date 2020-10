Deu grups aïllats i 219 persones en quarantena a l'IES de Castelló

La direcció de l'institut de Castelló d'Empúries ha confinat deu grups escolars després que en els últims deu dies s'hagin detectat tretze positius per covid-19, tres dels quals personal docent i la resta, alumnes. En total hi ha 219 persones en quarantena, de les quals 209 són alumnes (d'ESO i Batxillerat) i 10, professors i personal docent. Els grups escolars tancats han augmentat fins a 167 a la demarcació de Girona, divuit més que els declarats el passat dissabte, per 690 casos positius (611 alumnes i 79 mestres). Hi ha 3.996 persones confinades, dels quals 3.790 són alumnes i 206 professors, segons les dades del Departament d'Educació.

L'institut de Castelló és el segon de Catalunya amb major afectació, per darrere de l'institut Pedraforca de l'Hospitalet de Llobregat, amb disset grups confinats. A banda d'aquest centre, al municipi empordanès hi ha un grup confinat a l'escola Ruiz Amado per un cas d'un alumne positiu. En total hi ha 34 persones confinades.

En relació amb l'afectació a la demarcació, el segueix l'escola Castanyer de Sant Joan les Fonts, amb vuit grups confinats per un únic cas positiu entre l'equip docent. Avui Salut fa les proves PCR als alumnes dels diferents cursos que han estat en contacte amb el positiu.

També amb vuit grups confinats hi ha l'institut Rafael Campalans d'Anglès, que ja ha començat a reduir l'afectació per la covid-19 al centre. Dissabte hi havia 12 grups confinats. En els últims 10 dies s'hi han detectat 11 positius i ahir hi havia 184 persones confinades.

D'entre els centres amb major afectació hi ha l'institut Abat Oliba de Ripoll, que té set grups classe tancats per set casos positius. En aquest cas hi ha 225 persones en quarantena. En relació amb l'escola Vedruna de Ripoll, ha reduït fins a tres els grups confinats i afecta a 94 persones en confinament.



Les xifres a Catalunya

En el global de Catalunya, el nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid-19 és de 1.453, 36 més que els declarats el passat dissabte, segons el Departament d'Educació. En total hi ha 35.598 persones confinades, 986 més en 24 hores. En els darrers 10 dies s'han confirmat 2.639 positius, dels quals 2.342 entre alumnat, 256 entre docents i personal d'administració i serveis i 41 entre personal extern. Els positius acumulats declarats són 6.270, 944 més que en el balanç anterior. Actualment hi ha un centre totalment tancat i en quarantena a Catalunya: l'escola bressol Montsant, a Reus.