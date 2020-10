La Generalitat estudia tancar restaurants i bars durant 15 dies

El Govern català estudia tancar els bars i restaurants durant 15 dies, fins que acabi l'octubre, i anunciarà avui la seva decisió en una roda de premsa conjunta de Vicepresidència, Salut i Interior. L'objectiu és «aplanar la corba» i «avançar-se als esdeveniments abans que sigui el Govern espanyol el que imposi mesures», van indicar fonts de l'executiu autonòmic. Mentrestant, el Gremi de la Restauració afirmava ahir a la nit que desconeixia si es portarà a terme la mesura.

En tot cas, no hi ha temps per perdre. La pandèmia de coronavirus està en una fase de forta expansió a Catalunya. Les veus dels experts sanitaris són clares i ho expressen sense embuts: les pròximes dues setmanes són clau per evitar un segon confinament domiciliari. Cal reduir al màxim la interacció social. L'hostaleria, on té lloc la major part de les trobades socials i on no hi ha un registre de les persones que entren i surten, serà el sector més afectat per aquestes noves restriccions. Potser n'hi haurà més. Països com França o el Regne Unit estan també tancant bars i restaurants a les ciutats més colpejades pel virus. Catalunya fa ara un pas enrere i totes les opcions tornen ara a estar a sobre de la taula: fins i tot demanar l'estat d'alarma.

El secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, havia anunciat a primera hora que les noves restriccions que prepara el Govern per frenar els rebrots de covid-19 a Catalunya afectarien bars i restaurants i que la intenció és que aquestes mesures entrin en vigor aquest mateix divendres, 16 d'octubre. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va explicar que avui l'executiu donarà a conèixer les mesures per frenar la segona onada del coronavirus.

Ramentol va avançar que les mesures serien «contundents» i anirien destinades a reduir la mobilitat, tot i que va descartar confinaments perimetrals. «La nostra intenció és que les mesures ja estiguin en vigor divendres. Es comunicaran abans, quan es tingui la certesa que tots els actors n'hagin tingut coneixement», va assenyalar Ramentol. «Els bars i restaurants són uns dels llocs per antonomàsia de la interacció social. Serà un dels àmbits que inclourà mesures, però no serà perquè no hagin complert amb les mesures», va puntualitzar.

«La nostra aposta és per una intervenció contundent, amb sacrificis personals, però el més retallada en el temps possible», va dir el secretari general de Salut. Va argumentar que si s'actua de manera precoç i contundent, creix exponencialment el grau d'efectivitat de les mesures.



Segona onada

Per la seva banda, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, va explicar ahir que, en vista de les dades,«ha finalitzat la fase estacionària de la covid-19» que, amb els seus alts i baixos, ha regit a Catalunya des de mitjans de juny. Després d'arribar als 338 casos per 100.000 habitants i un índex de contagi d'1,33, Budó va afirmar que Catalunya «es troba a l'inici de la segona onada o rebrot» de la malaltia. Tot i que va explicar que de moment l'executiu no ho veu necessari, va assegurar que si es necessita «el Govern no tindrà cap problema a sol·licitar l'estat d'alarma» a Pedro Sánchez.