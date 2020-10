Un home «entra» amb el cotxe a la comissaria dels Mossos de Ripoll

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de la població per «entrar» amb el cotxe a la comissaria dels Mossos de Ripoll



Els fets han succeït poc després de les cinc de la matinada a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Ripoll on un home, que presentava símptomes d'anar sota els efectes de begudes alcohòliques, s'ha personat per presentar una denúncia.



Ha picat a l'intèrfon de les dependències policials i l'agent que hi havia a porta ha demanat que s'esperés fins que arribés la patrulla.



En aquest moment, mentre esperava a fora de l'edifici, ha engegat el seu vehicle i l'ha encastat, sense cap mena de problema tot i haver-hi unes escales fins a dalt de l'entrada, a la porta principal de la comissaria.En cap moment ha fet cap proclama, assegura la policia. Es descarta cap motivació terrorista.



En aquell moment, no hi havia cap persona en aquesta zona de la comissaria i ningú ha resultat ferit.



Immediatament la policia ha detingut el conductor. Els agents han comprovat que únicament havia causat danys a l'entrada de l'edifici, uns danys molt destacables. Bàsicament s'ha carregat els vidres de l'entrada i l'arc de la porta.



Al llarg del dia, a l'home se li practicarà la prova de l'alcoholèmia. A banda, l'individu compta amb problemes psiquiàtrics.



L'arrestat té 45 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Ripoll i se l'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte de danys, d'atemptat contra els agents de l'autoritat i contra la seguretat viària per conduir temeràriament.



El detingut, que no té antecedents, passarà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Ripoll en les pròximes hores



Des del sindicat SAP-Fepol s'ha reaccionat a través de Twitter arran de l'incident de la matinada. Lamenten la "manca de seguretat en algunes comissaries".





Aquest incident posa novament sobre la taula la manca de seguretat a algunes comissaries del territori, com ja hem denunciat per activa i per passiva. — SAP-FEPOL (@SAP_MOSSOS) October 14, 2020