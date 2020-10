L'epidèmia avança sense fre amb un centenar d'hospitalitzats a Girona i un miler a Catalunya

La tendència del risc de rebrot a la Regió Sanitària de Girona es va mantenir un dia més a l'alça. Va sumar dotze punts i es va situar en 310, mentre que la setmana del 26 de setembre al 2 d'octubre era de 220. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus va pujar una centèsima fins a l'1,28 (1,04 en l'interval anterior). A més, els casos confirmats per PCR acumulats ja són 13.910 (106 més) i pugen a 16.332 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 880 persones (les mateixes que en l'anterior balanç). La taxa de confirmats per PCR és de 137,86 per cada 100.000 habitants. Hi ha 99 persones ingressades (tres més), 24 de les quals a l'UCI (una menys).

Tenint en compte els municipis amb restriccions, a Girona el risc de rebrot va pujar tres punts i es va situar en 425. Està per sobre del de la setmana del 26 de setembre al 2 d'octubre, quan era de 364. La velocitat de propagació puja dues centèsimes i se situa en l'1,17, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 192,01 per cada 100.000 habitants. A Salt, en canvi, el risc de rebrot va baixar 133 punts i se situa en 784. La velocitat de propagació també va baixar, d'1,12 a 0,94. La taxa de confirmats per PCR és de 378,49 per cada 100.000 habitants.

D'altra banda, la situació epidemiològica ha empitjorat especialment a Figueres, els darrers dies. Ahir el risc de rebrot ja era de 740,95 punts i se situa com la segona ciutat de la regió amb el risc més alt, després de Salt.

Tenint en compte la velocitat de propagació, Banyoles és la ciutat gironina més afectada.

Dades de Catalunya

Finalment, el risc de rebrot per COVID-19 a Catalunya també segueix pujant i ja arriba a 338,49, 27,49 punts més que dilluns, segons les dades actualitzades del Departament de Salut. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, puja també lleugerament i arriba a 1,33. En l'actualització de dades s'han declarat 1.265 nous casos confirmats per PCR, arribant als 161.150 des de l'inici de la pandèmia. També s'ha informat de catorze noves morts a Catalu­nya, amb un total de 13.513. Actualment hi ha 984 persones ingressades per coronavirus als hospitals (40 més), 172 de les quals a l'UCI (sis més que dilluns).

Tenint en compte els municipis de més de 20.000 habitants, Manlleu és el que té el risc de rebrot més alt, amb 1.568 punts. En segona posició hi ha Vic, amb 1.305, i en tercera les Franqueses del Vallès, amb 943. En paral·lel, les tres localitats amb una velocitat de contagi més elevada són Vilafranca del Penedès (3,70), Molins de Rei (3,65) i Premià de Mar (2,77).

De fet, els indicadors de la Catalunya Central segueixen empitjorant, sobretot a Vic i Manlleu. De totes maneres, tant la incidència de nous casos com el risc de rebrot van a l'alça a totes les regions de Catalunya, de la mateixa manera que a tot Europa.