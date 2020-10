De Portbou al delta de l'Ebre nedant per lluitar contra l'ELA

Del nord de la costa catalana fins al sud, de Portbou fins a les Cases d'Alcanar (Tarragona). Un total de 120 hores nedant, un recorregut de 400 quilòmetres en paral·lel a la costa i més de 200.000 braçades per la lluita contra l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), una malaltia neuromuscular degenerativa que, de moment, no té cura.

Daniel Rossinés, aficionat a la natació en aigües obertes, és el creador de l'«Upside Down Challenge», un repte amb tres objectius clars: fer somriure a les persones afectades per l'ELA, recaptar diners per la seva investigació i creuar Catalunya nedant.

Durant el trajecte, que va començar el 17 de setembre des de la costa de l'Alt Empordà i va acabar el diumenge al migdia amb la seva arribada a Montsià, s'ha aconseguit recaptar 85.000 euros que a través de la Fundació Luzón aniran destinats a Tricals, un organisme europeu que compon la xarxa més gran de centres d'ELA del món. Segons assegura Rossinés, ha estat el repte amateur amb més recaptació a dia d'avui, i encara segueixen obertes les donacions.

Rossinés explica que va ser 9 anys enrere, quan Jano Galan -un dels seus millors amics- va ser diagnosticat d'ELA, quan va corprendre que s'ha de viure la vida «amb gratitud, emoció, força, positivisme, respecte i actitud». Això, va donar-li empenta per tirar endavant una sèrie de reptes esportius per recaptar diners per lluitar contra la malaltia que estava apagant al seu amic. Rossinés explica que va ser durant aquests 5 anys que va acompanyar al seu amic diagnosticat, quan va començar la llavor del que seria el «repte inèdit» de l'Upside Down. Durant el trajecte, el nedador confessa que ha viscut moments on el «cap no acompanyava el seu cos», i aleshores pensava en la raó per la qual estava dins l'aigua i seguia endavant, ja que el seu cansament, «a diferència dels malalts d'ELA, era momentani».

Com a padrí del repte, comptava amb l'exfutbolista i exentrenador del Girona Juan Carlos Unzé, que va anunciar al juny que patia ELA. De la mateixa manera, Rossinés també va estar acompanyat al llarg del seu trajecte per desenes de nedadors, amics i familiars que van recordar a Jano i a tots els afectats per la malaltia.