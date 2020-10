Salut no descarta aïllar Girona i Salt si la situació no millora en quinze dies

Avui fa un mes s'anunciaven noves restriccions per part del Procicat a Girona i Salt, i la situació de la pandèmia a Girona i Salt segueix sent greu i va empitjorant. De fet, el gerent del Servei Català de la Salut a Girona, Miquel Carreras, va afirmar ahir a Diari de Girona que les restriccions «han sigut menys efectives del que s'havia previst», tot i que va admetre que l'evolució epidemiològica segueix la mateixa línia que a la resta d'Espanya i Europa. «Hi ha un increment important de casos a molts països, si no haguéssim pres mesures fa un mes a Girona i Salt, segurament les dades actuals serien molt pitjors», va assegurar.

D'altra banda, Carreras va recordar que Salut, en coordinació amb el Departament d'Interior i els ajuntaments dels municipis afectats, ha anat aplicant «actuacions per frenar el contagi, des dels cribratges poblacionals de Girona i Salt fins a les restriccions d'aforament encara vigents» i, concretament a Salt, com que «aquestes mesures no han millorat el que haurien d'haver millorat, la setmana passada es va posar en marxa un cribratge a tots els centres educatius», va explicar. De moment, es va dur a terme a l'escola Vilagran i, aquesta setmana se'n faran almenys a dos centres més. «Aquestes actuacions s'aniran fent progressivament, depenent dels casos positius que hi hagi a cada centre escolar» ,va assegurar i també va avançar que, de moment, «no hi ha previstes més actuacions d'àmbit local ni a Girona ni a Salt, sinó que se seguiran directrius d'àmbit més general de tot Catalunya».

Sobre el possible allargament de les restriccions aplicades pel Procicat des de fa un mes a Girona i Salt, Carreras va dir que «segurament persistiran, tot i que si s'apliquen mesures més contundents a tot Catalunya, ens hi haurem d'adaptar i potser s'hauran de modificar», va afirmar.

D'altra banda, va remarcar que «de moment, no hi ha previst cap aïllament perimetral, però no descartem que d'aquí a quinze dies o tres setmanes ho hàgim de fer si la situació no millora». És per això que va fer una crida a la ciutadania a «prendre consciència de la situació que vivim, si no interioritzem els conceptes d'higiene de mans, mascareta i distància de seguretat, s'hauran de prendre mesures dràstiques», va concloure.

Finalment, respecte a la situació assistencial dels hospitals, Carreras va dir que ahir hi havia uns 105 pacients ingressats amb coronavirus a tots els hospitals de la Regió Sanitària de Girona i, una vintena, estan a l'UCI. Aquesta dada representa un 15% d'ocupació dels llits. «De moment, les xifres d'ingressats es mantenen o pugen una mica, però la situació està controlada». On sí que hi ha més dificultats és a l'atenció primària. Carreras va admetre que hi ha molta pressió assistencial.

Calen restriccions «immediates»

D'altra banda, el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, va afirmar que les dades actuals a la Regió Sanitària de Girona «no són gens bones» i va dir que les mesures aplicades fins ara «no han servit de gaire perquè la gent ha seguit fent (bastant) vida normal». És per això que va demanar restriccions més efectives i «immediates» que segueixin la línia d'altres països europeus. Va proposar que els locals de restauració i oci tanquin més aviat a més de la implementació del teletreball majoritari i de classes telemàtiques a les universitats i a l'ensenyament postobligatori, entre altres mesures.