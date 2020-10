Les últimes pluges deixen prop de 53 litres a Platja d'Aro

Gent amb paraigua, passejant per Calonge

Gent amb paraigua, passejant per Calonge - Foto d'arxiu / Marc Martí

Les últimes pluges han deixat prop de 53 litres a Castell-Platja d'Aro.

Les precipitacions més intenses s'han produït en aquesta àrea de la Costa Brava. Han deixat algunes incidències, sobretot per inundacions en alguns terrats. Els Bombers han realitzat durant la nit, entre les 10 i les 12 de la nit, fins a sis serveis a la població baix-empordanesa de Sant Feliu de Guíxols.

També han fet dues actuacions més al litoral, una a Roses i l'altra a Blanes, també per inundacions per desaigües que no xuclaven l'aigua.

La resta de precipitacions han estat molt menys intenses. Les acumulacions d'aigua més destacades entre ahir i avui les 10:30 hores són les següents:

Platja d'Aro, 52,9 litres

Cabanes, 25,7 litres

Castelló d'Empúries, 19,8 litres

Roses, 16,3 litres

Darnius-Boadella, 14,3 litres

A la resta de zones els ruixats han estat molt més minsos. A Girona ciutat per exemple, s'han acumulat 6,2 litres.

Els ruixats tornaran a ser presents aquesta tarda i podran superar els 20 litres en mitja hora sobretot en punts de la costa i el Gironès.



Aquesta és la previsió meteorològica que fa el Meteocat per avui