Absolt, per manca de proves, el veí de Sant Joan de les Abadesses acusat de violar una nena de 14 anys

L'Audiència de Girona ha absolt el veí de Sant Joan de les Abadesses que s'enfrontava a 23 anys i mig de presó per abusar sexualment i violar una menor de 14. La sentència exposa que la primera relació, a l'abril de 2017, va ser consentida, tal com van declarar l'acusat i la víctima i conclou que no ha quedat acreditat que el processat sabés que la menor tenia menys de 16 anys, l'edat per al consentiment. El segon episodi relatat per la víctima va tenir lloc l'agost del mateix any. Segons la sentència, no s'ha provat que l'acusat l'obligués a tenir relacions contra la seva voluntat i, tot i que aleshores el processat ja sabia quina edat tenia, el tribunal conclou que tenien una «madures similar» perquè es portaven 6 anys i 8 mesos.

La Fiscalia l'acusava d'un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys amb penetració i d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys amb penetració i demanava una pena de 23 anys i mig de presó. La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona conclou que cap dels delictes ha quedat provat i, per això, absol l'acusat. Tant l'acusat com la víctima van explicar al judici que es coneixien de vista de Camprodon i perquè la germana de la noia havia coincidit amb el processat a l'institut. No va ser fins a finals del 2016 que van començar a parlar per missatge a través d'Instagram i, una mica més tard, per whatsapp.

Tots dos van relatar que cap al mes d'abril del 2017 van quedar per primer cop. El processat la va anar a recollir amb cotxe i van anar fins a una zona boscosa de Camprodon on van mantenir relacions sexuals. L'acusat va assegurar que aleshores no sabia que la menor tenia 14 anys i que, per l'aparença, creia que en tenia «16 o 17». La víctima, en canvi, va assegurar que li havia dit la seva edat. Aleshores, ell en tenia 20.



La violació, no demostrada

Després d'aquesta primera trobada, tots dos van explicar al judici que van estar un temps sense xerrar. Van reprendre la comunicació uns mesos després i van quedar per tornar-se a veure la nit del 20 al 21 d'agost. El processat, que llavors ja tenia 21 anys, va anar a buscar la menor i la va portar fins al seu domicili de Sant Joan de les Abadesses. Segons l'acusat, van tornar a tenir relacions sexuals consentides. La víctima, per contra, assegura que la va violar. I tot i que aleshores l'acusat ja sabia que la menor tenia 14 anys i, per tant, no tenia edat legal per al consentiment, l'Audiència conclou que tampoc va ser un abús sexual.

La defensa va al·legar l'article 183 quater del Codi Penal que recull que, si hi ha «consentiment lliure», no hi ha responsabilitat penal si «l'autor és una persona propera a la menor en edat i el seu grau de desenvolupament o maduresa» és similar. L'Audiència aprecia aquesta «clàusula d'exclusió». L'acusat és sis anys i vuit mesos més gran que la víctima.