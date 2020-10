Bars i restaurants, tancats, i el comerç, a mig gas

El Govern va confirmar ahir noves mesures a Catalunya després del gran augment de casos positius de coronavirus durant els últims dies. En primer lloc, la mesura més dràstica anunciada va ser el tancament de bars i restaurants des de la nit del dijous al divendres i durant 15 dies, permetent només el servei de menjars a domicili i en excepció als restaurants d'hotels, que només podran servir als hostes.

D'altra banda, l'executiu també va imposar ahir noves restriccions d'aforament a comerços i actes culturals per frenar els contagis d'àmbit social. Concretament, amb la reducció d'un 30% d'aforament al comerç i als mercats i del 50% als espectacles culturals. Obligant de la mateixa manera a suspendre congressos, convencions i fires, tancant sales de jocs i bingos i limitant les activitats esportives als gimnasos.

«Cal actuar avui per evitar un confinament total en les properes setmanes», va assegurar ahir en roda de premsa el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès. Aragonès va dir que el Govern és conscient que pren «decisions difícils» amb conseqüències econòmiques i socials però va remarcar que són «del tot imprescindibles per fer front a la primera envestida de la segona onada de la pandèmia».

Bars i restaurants

El Govern va admetre que el tancament de bars i restaurants és una mesura «dolorosa» i «difícil» pel sector de la restauració, però creu que és «l'única forma de tallar d'arrel un espai on la ciutadania es relaxa en excés i contribueix a la propagació de la pandèmia», va dir ahir el conseller d'Economia i Hisenda.

La bateria de mesures anunciades aquest dimecres, segons Aragonès, són un «pas imprescindible». «Sabem que a la primavera passada vam perdre massa vides i és imprescindible anticipar-se de nou a la segona onada», va recalcar. «És una mesura dolorosa, ho sabem, però ens comprometem a prendre mesures per acompanyar el sector. Aquest esforç col·lectiu és necessari si no volem arribar de nou al límit del col·lapse del sistema sanitari. Cal actuar ja», va assegurar.

D'altra banda, Aragonès va afirmar que d'aquí a 15 dies es valorarà la continuïtat de les mesures i es veurà «quines es poden aixecar» o no. Per la seva banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, va voler conscienciar la població de la idoneïtat de les mesures i la seva necessitat actual, i no abans ni després. Vergés va explicar que fins fa dues setmanes es detectaven uns 7.000 positius cada set dies, amb un 6% de positius d'entre totes les PCRs fetes, amb una situació més o menys estable. Ara s'ha passat a 12.000 positius els últims dies. Per això ara cal endurir les mesures, sense arribar al confinament total com a la primavera, ja que les xifres no són equiparables, va dir, però creu que si no es prenen ara, es podria arribar a un confinament més dur d'aquí a un temps.

Per aquesta raó va demanar comprensió i compromís a tota la ciutadania. «Les mesures són difícils, però útils» per evitar mesures més contundents i dràstiques com el confinament total de la primavera. «No estem en aquesta situació, però no hi volem ser», va concloure.

Per fer les mesures més eficaces, a banda d'impulsar restriccions, el Procicat també recomana evitar els desplaçaments fora del municipi de domicili per limitar la mobilitat. «Haurem de fer sacrificis de la nostra quotidianitat (...). Si no ho fem, les restriccions seran més severes», va afegir Aragonès. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va assegurar que cal «un canvi de paradigma» en la forma de relacionar-se i desplaçar-se a partir d'ara. «No hem volgut incidir tant en el què sinó en el com», va dir. En aquest sentit, va remarcar que tota l'activitat que es faci s'ha de fer valorant desplaçaments que impliquin el menor temps i distància possible. En relació amb les sortides de cap de setmana per marxar a segones residències, Sàmper va indicar que tot i que el que s'aconsella és reduir els desplaçaments, no estarà prohibit si la unitat de convivència és la mateixa.

Per evitar desplaçaments, les restriccions també inclouen la petició de fer les classes universitàries teòriques virtualment, que les universitats ja han atès i que apliquen des d'avui, així com la recomanació a les empreses de fer teletreball sempre que sigui possible.

Reunions de sis persones

El Govern manté la prohibició de fer reunions de més de sis persones, ja siguin en l'àmbit públic com privat. A més, fora de casa aquests grups de sis persones no podran ni menjar ni beure. Les limitacions de reunions no inclouen les activitats de feina, de culte, els enterraments o l'ús del transport públic. Tampoc afecten les activitats escolars ni les de lleure infantil.

Sàmper també va insistir en la importància de limitar la relació social a la bombolla de convivència -tots els que viuen sota el mateix sostre i els cuidadors- amb una «possible» bombolla ampliada, amb persones amb qui hi ha una relació «estable i segura».

Restriccions d'aforament

Pel que fa a les restriccions d'aforament, en el sector comercial el Govern preveu el tancament de tota activitat que impliqui el contacte físic, amb l'excepció de les perruqueries.

En els centres comercials i establiments amb més de 400 metres quadrats caldran controls específics d'accés, més enllà de la restricció d'aforament al 30%. També s'hauran d'habilitar fluxos de pas per evitar l'encreuament de gent. Les zones comunes als centres comercials estaran tancades. Els clients de les botigues sempre hauran de mantenir una distància d'1,5 metres amb la resta de persones i, quan no sigui possible per les peculiaritats del comerç, s'haurà de restringir l'aforament a una sola persona per cada compra.

Entre les restriccions, també hi ha l'obligació de tancar els parcs i fires d'atraccions així com les estructures desmuntables recreatives. Parcs, jardins, i àrees infantils dels municipis, hauran de tancar a les vuit del vespre. Els salons de joc, casinos i bingos estaran tancats al públic. Per altra banda, els gimnasos i equipaments esportius hauran de treballar amb cita prèvia i un aforament del 30% a partir del divendres.

De la mateixa manera, els actes religiosos i de culte tindran disminueixen a la meitat el seu de l'aforament, així com en casaments, enterramentss i misses.

El sector cultural patirà una nova restricció del 50% de l'aforament en cinemes, sales de teatre i concerts, i haurà de tancar en tots els casos, com a molt tard, a les onze de la nit. Els seients sempre s'hauran d'assignar prèviament. La mesura també afecta espectacles públics o altres activitats recreatives.