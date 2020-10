Un home begut encasta el cotxe contra la comissaria dels Mossos de Ripoll

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de la població per «entrar» amb el cotxe a la comissaria dels Mossos de Ripoll. L'home anava begut i va encastar el vehicle contra la porta de l'entrada després que li diguessin que s'havia d'esperar un moment a fora de l'equipament per posar una denúncia.

Els fets van succeir poc després de les cinc de la matinada d'ahir a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Ripoll. Un home s'hi va personar per presentar una denúncia per una discussió amb la seva parella, qui no el deixava accedir a casa seva i que presumptament, segons l'home, el maltractava. En trucar a l'intèrfon de comissaria, l'agent que hi havia a la porta li va demanar que s'esperés fins que arribés la patrulla per poder cursar la denúncia.

En aquest moment, mentre esperava a fora de l'edifici, va engegar el seu vehicle -un Opel Corsa blau- i el va encastar contra la porta principal de la comissaria. Va poder accedir a l'entrada de l'equipament a través d'una de les rampes on aparquen els vehicles patrulla. Un cop encastat el vehicle, en cap moment va fer cap proclama, assegura la policia, que descarta cap motivació terrorista.

Sortosament, en el moment dels fets no hi havia cap persona en aquesta àrea de la comissaria i ningú va resultar ferit. Immediatament la policia va detenir el conductor.

Els agents posteriorment van comprovar que aquest incident únicament havia causat danys a l'entrada de l'edifici, uns danys molt destacables. L'impacte va destrossar els vidres de l'entrada i l'arc de la porta.

El detingut, un cop identificat, es va comprovar que no comptava fins ara amb antecedents policials. Presentava clars símptomes d'anar sota l'efecte de les begudes alcohòliques. A més, compta amb problemes psiquiàtrics.



Acusat de tres delictes

L'arrestat és un veí de Ripoll, de 45 anys i nacionalitat marroquina. Va quedar acusat de ser el presumpte autor d'un delicte de danys, d'atemptat contra els agents de l'autoritat i contra la seguretat viària per conduir temeràriament. El detingut, que no té antecedents, passarà en breu a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Ripoll.



Crítiques dels sindicats

Els sindicats del cos de Mossos ahir van reaccionar davant dels fets. Tant el SAP-Fepol, la Trisindical com la Uspac van lamentar els fets i van denunciar mancances de seguretat en comissaries. Es van dirigir al conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i tots li van recordar que fa anys que denuncien les mancances i que havien reclamat la col·locació d'elements de seguretat. Ara ho tornen a demanar.