Intenten robar una grua d'una empresa de Salt i els lladres fugen sense botí

Els lladres de grues segueixen en peu de guerra però en l'últim intent no se'n van sortir. La matinada de divendres passat van provar sort a Salt però no va fructificar. Van escollir una empresa del polígon de Torramirona que té part del negoci dedicat a retirar els vehicles accidentats o avariats.

Un grup d'encaputxats van anar fins al portal, van encastar una furgoneta contra el tancat de l'empresa però, un cop fet això, no van poder accedir dins del recinte on hi ha les grues. Ja que l'empresa s'havia cuidat bé d'impedir-ho posant vehicles de tal forma que impedia que es pogués sostreure cap dels vehicles.

D'aquesta empresa en van fugir ,per tant, sense cap mena de botí. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets i ho connecten amb la banda que fa mesos ha perpetrat diversos robatoris de grues i els consegüents encastaments en entitats bancàries per robar-ne els caixers automàtics.

Arran d'aquests fets les empreses dels sectors van començar a posar més mesures per evitar els robatoris, que passen, per exemple, per càmeres, no deixar les claus posades, entre d'altres. Els Mossos han intensificat les vigilàncies i en cas de veure una grua circulant de nit o matinada, s'identifica el conductor per aclarir si n'és el propietari o treballador. Aquesta situació es dona des dels últims casos detectats fa mesos enrere a la província i que tenen al seu darrere una banda molt activa i alhora dispersa.



Cas fallit i detencions

En l'últim mes, hi ha hagut un intent de robatori amb encastament en una entitat bancària de Caldes de Malavella. Aquí els lladres, però, no van prosperar amb les seves intencions ja que la grua els va fallar. La matinada del 20 de setembre un veí de Caldes va trucar a la policia alertant-los que uns lladres estaven intentant arrencar un caixer automàtic del Banc Santander que hi ha a l'avinguda Sant Maurici. Els lladres, però, després de trencar el vidre de l'aparador per poder accedir al caixer, el van voler estirar amb la grua per arrencar-lo de la paret. En aquell moment, el cable del braç de la grua va sortir de la guia i va impedir completar el robatori amb èxit. Els lladres van abandonar la grua allà mateix. Aquest vehicle havia estat robat en un taller mecànic d'Arbúcies durant la mateixa nit.

De detencions no n'havien transcendit però sí que se n'han efectuat. A principis de setembre van enxampar uns lladres després de robar la grua d'una empresa del Maresme i es dirigien, segons sospita la policia, a rebentar un caixer de la Selva. Aquí es van produir almenys dues detencions.