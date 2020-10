«El tren Girona-Barcelona s'ha convertit en una agonia»

Queixes entre els usuaris pels retards d'entre 15 i 20 minuts que pateixen pràcticament cada dia els trens gironins que connecten amb Barcelona a causa d'unes obres a les vies de Sants. Tot i que els treballs causen retards a línies de tot Catalunya, en el cas de les comarques gironines els afectats són els combois de l'R2 nord (que connecta l'aeroport del Prat amb Maçanet-Massanes) i l'R11 (de Barcelona-Sants a Portbou).

No per haver estat anunciades i previstes són menys molestes. Les obres que es porten a terme a les vies de l'estació de Sants des de l'estiu, i que no s'acabaran abans del mes de gener, s'han convertit en la principal causa dels retards que pateixen els viatgers de Rodalies, sobretot els de la línia R2, tant en sentit nord com sud, i els trens regionals. Malgrat que Renfe ha reorganitzat els horaris, les demores oscil·len un dia sí i l'altre també entre els 15 i els 20 minuts i afecten entre 30 i 40 combois cada dia.

«La falta de capacitat operativa a Sants derivada de les obres que Adif executa en aquesta estació causa retards de 15 minuts als trens de les línies R2 sud, R2 nord i trens regionals». Aquest és el missatge que gairebé cada dia llança als usuaris el doble centre de coordinació i informació de Renfe; un missatge que es repeteix als comptes de Twitter tant de l'R2 nord com de l'R11. I és a través de les xarxes socials on, molts dies, queda constància de les queixes dels usuaris en relació amb els retards. «Sou lamentables», «15 minuts diu...» o «quines ganes de perdre de vista les nefastes, vomitives i pèssimes Rodalies!» són alguns dels comentaris que es poden llegir entre els usuaris de l'R11 a Twitter.

En alguns casos, les queixes són més explícites: «Han tret quasi tots els MD i els pocs trens que queden són borregueros. Girona-Barcelona s'ha tornat una agonia», lamentava una usuària d'aquesta mateixa línia el dia 9 d'octubre. Aquell dia, Rodalies informava que el servei es portava a terme «amb normalitat», però alguns dels viatgers s'encarregaven de desmentir-ho: «Sí? 19.51 Passeig de Gràcia, 21.05 Girona. Arriba a Girona a les 21.35h...», es queixava un d'ells.

Alguns usuaris, a més, lamenten que aquests retards els comporten seriosos problemes per arribar a temps a la feina. «Potser us hauríeu de plantejar canviar temporalment els horaris per no haver d'arribar cada dia tard a treballar.... servei nefast a preu d'or... quina barra teniu. Previsió de quant de temps estarem així, en teniu, almenys?», preguntava un dels afectats de l'R11 també a Twitter el dia 6 d'octubre. I una altra usuària afegia: «Ja són gairebé tres setmanes que estem amb el mateix, arribant tard a la feina i sense cap compensació. Comprovo la meva targeta mensual, que costa 91 euros, i per a vostès és com si no passés res».

Al perfil de Twitter de l'R2 Nord, les queixes tampoc cessen. «Gestió pèssima, com sempre. El tren va omplint-se en hora punta i semblem sardines, i això que suposadament s'ha de poder mantenir la distància de seguretat. Lamentable», escrivia ahir mateix una viatgera. «Tant costa crear uns horaris que no tinguin retards tot i les obres?», es preguntava un altre passatger.

El cap del centre de coordinació i informació de Renfe, Luciano Troya, confirma que les esmentades obres a Sants causen bona part de les incidències, tot i que hi ha altres punts calents, com ara el pas per via única dels rodalies al costat de les obres de l'AVE a la Sagrera. «Tots els treballs de millora impliquen limitacions de trànsit i velocitat», aclareix.

Reordenació de vies

Però, en què consisteixen les obres de Sants i per què són tan importants? Es tracta de la reordenació de les vuit vies que hi ha en aquesta estació, de manera que quatre puguin ser utilitzades pels trens que passen pel túnel de plaça Catalunya i les altres quatre, per on circulen pel túnel de passeig de Gràcia. D'aquesta manera, cada un d'aquests itineraris disposarà de quatre vies per als seus trens.

«Aquest projecte, conegut com a 4+4 i que suposa una inversió de nou milions d'euros, permetrà implantar un nou esquema de vies a Sants, que optimitzarà i flexibilitzarà la acpacitat de la infraestructura i de l'explotació en el nucli central de la xarxa ferroviària», expliquen fonts d'Adif.