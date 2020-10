Bars oberts tot i la prohibició de la Generalitat

En alguns punts de les comarques gironines, s'han pogut veure bars oberts i que servien clients a les instal·lacions tot i la prohibició de la Generalitat per la pandèmia del coronavirus.

Es podia veure com prenien un cafè i esmorzaven. És el cas de Vilobí d'Onyar on aquest matí hi havia quatre dels bars oberts. Hi havia clients a dins i fins i tot, en algun, a la terrassa.

Els responsables explicaven que ahir a la nit encara no tenien clar la nova normativa i que per tant, havien decidit oferir el servei de taula. De fet, fonts consultades, també han relatat que en qualsevol moment si se'ls ho demana, tancaran.

En un dels bars, el del carrer Sant Narcís per exemple, s'ha recollit la terrassa després d'haver obert. Ja que els havien dit que en algun local d'un altre municipi la policia havia multat aquells que la tenien muntada.

El dubte dels restauradors asseguren que estan pendents del que digui el TSJC, ja que consideren que l'ordre del Govern no és vigent.

En canvi, ahir a la nit, la Generalitat va anunciar el tancament de bars i restaurants i va assegurar deixava en suspens les restriccions que han estat qüestionades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Aquelles que afecten drets fonamentals i que no inclou el decret de tancament de restauració.



Tancament

Finalment, els Vigilants Muncipals han fet tancar el servei als bars. Un d'ells ha tancat totalment les portes i als altres tres han deixat obert però només per fer menjar per emportar.

Aquesta no és la tònica però de la situació a la demarcació, la majoria de locals de restauració han tancat les portes o només serveixen per emportar.

A l'Escala per exemple, els locals de restauració aquest matí estaven tancats.

Cal dir que amb la prohibició, els locals de restauració només poden servir menjars i begudes per emportar.



