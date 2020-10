Detenen una persona que portava 49 bosses de marihuana a punt per vendre a Cassà de la Selva

La Policia Local de Cassà de la Selva ha detingut aquest divendres dues persones, una d'elles amb 49 bosses de marihuana que estaven preparades per vendre. Un agent fora de servei ha avisat que hi havia un cotxe que podria pertànyer als autors d'un robatori al municipi i ha avisat a la patrulla. Una vegada la policia ha trobat el vehicle en qüestió ha identificat en conductor i han registrat el cotxe, on hi han trobat les 49 bosses de marihuana. En paral·lel, dos agents de paisà han interceptat dues persones, que en veure els agents han intentat fugir. La policia n'ha aturat a un d'ells i l'ha detingut, mentre que el tercer ha aconseguit fugir. Tot i així, l'han identificat i han demanat una ordre de detenció.

Pocs minuts després, la Policia Local ha rebut un avís per un intent de robatori en un domicili del carrer de la Infància. En aquests moments, la Policia Local de Cassà de la Selva investiga conjuntament amb els Mossos d'Esquadra si els mateixos detinguts haurien intentat entrar a robar en aquesta casa.

De moment, els dos detinguts ja s'han lliurat als Mossos d'Esquadra, a l'espera que passin a disposició judicial.

La setmana passada la Policia Local ja va detenir una persona com a presumpte autor d'un robatori amb força en un supermercat de Cassà.