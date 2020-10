Inici de la campanya de vacunació de la grip en espais alternatius per no col·lapsar els CAP

Salut ha habilitat un total de 157 espais annexos als centres d'atenció primària (CAP) de la Regió Sanitària de Girona per millorar els circuits de vacunació de la grip. La mesura és excepcional per la crisi de la COVID-19 i s'ha pres per evitar aglomeracions en aquests centres. Els dispositius són des d'espais cedits pels ajuntaments, com centres cívics, carpes o casals de gent gran, entre d'altres. Hi treballaran personal d'infermeria i tècnics auxiliars dels propis equips d'atenció primària. També podran estar acompanyats de personal administratiu per planificar visites. En total, a la Regió Sanitària de Girona es repartiran fins a 153.000 dosis de vacunes. Tot i que oficialment la campanya va començar ahir, els equips d'atenció primària ja fa dies que planifiquen visites. Per obtenir cita per a la vacuna es pot consultar la pàgina web de planificació de visites, trucar al CAP corresponent i aquest pot concertar la visita en el mateix centre o en un altre punt.