La Policia Nacional deté a Olot el propietari d'un bar per tenir treballant una menor i una dona a qui explotava

La Policia Nacional ha detingut a Olot el propietari d'un bar en el marc de la lluita contra l'explotació laboral. Els agents van descobrir que explotava laboralment una dona i que, a més, tenia treballant una menor d'edat al local.

Al detingut se l'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte contra els drets dels treballadors i d'un delicte d'estafa. A més, la Inspecció de Treball li ha obert un expedient de treball i seguretat social per la contractació irregular d'una menor, cosa que li pot suposar una sanció que va des dels 10.000 als 100.000 euros.

L'operació de la Policia Nacional va començar després de saber d'una possible víctima de Tràfic d'Éssers Humans. La dona -veneçolana- va anar al cos policial acompanyada per una ONG. Els agents li van prendre declaració i aquesta va explicar-los que havia estat contractada en un bar d'Olot sense estar donada d'alta i que l'amo del local li havia promès que li pagava el viatge des del seu país i que li pagaria un salari, però això no s'havia produït. A més, va manifestar que la seva jornada laboral era d'unes 13 hores.



Vigilàncies al local

Davant d'aquests fets, els agents de la Unitat de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals (UCRIF) del CNP a la província de Girona, que està especialitzada en la investigació i lluita contra aquests fets, van començar a fer vigilàncies a l'establiment de restauració. Mentre indagaven, van localitzar que en el local hi havia una menor d'edat.

Arran d'això i fruit de la col·laboració del CNPamb la Inspecció de Treball i Seguretat Social es va realitzar una inspecció del bar i es van confirmar les sospites, hi havia una menor treballant sense autorització.

Aquesta menor va ser protegida i posteriorment lliurada a la seva mare. Durant la seva declaració va manifestar a la policia que estava contractada en aquell bar i que no li havien pagat mai pel servei realizat.



Va estafar una treballadora

Davant les evidències, els agents de la UCRIF a Girona van arrestar el propietari del local d'Olot. D'entrada, per delictes contra els drets dels treballadors en la contractació d'un ciutadà estranger sense les autoritzacions pertinents i en l'exigència d'un horari superior a l'estipulat a la resta dels treballadors del sector de la restauració. Però també l'acusen d'un delicte d'estafa perquè han pogut acreditar que no pagava el salari a la víctima adulta i, a més, li havia fet la promesa que pagaria productes comprats pel local.

Després de l'operació, els agents van tramitar les diligències policials a l'autoritat judicial de Girona. La Policia Municipal d'Olot també va donar suport als agents del CNP durant el dispositiu realitzat fa poques setmanes a la ciutat.