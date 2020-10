La Regió Sanitària de Girona suma cinc morts pel virus i el risc de rebrot segueix disparat

Després de tres dies sense registrar cap mort per coronavirus, la Regió Sanitària de Girona en va notificar cinc de noves ahir. Totes han tingut lloc en hospitals o centres sociosanitaris i, d'aquesta manera, el total ja s'eleva a 885.

Paral·lelament, el nombre de gironins ingressats torna a superar el centenar. Ahir n'hi havia dotze més que dimecres fins a un total de 101, dels quals 27 es troben en estat greu, un més. De fet, la situació hospitalària és especialment delicada a Figueres. Actualment, l'hospital té 22 pacients ingressats amb coronavirus quan la setmana passada només n'hi havia sis. Degut a aquest augment, el centre sanitari suprimirà l'horari de visites de tarda a partir de demà i fins a nou avís. Per tant, ara es restringiran les trobades amb familiars a la franja de matí que va de les 13 a les 15 hores. Serà en aquest espai de temps quan també es donarà la informació mèdica dels pacients. A partir d'avui també es tanca la part de la cafeteria i la terrassa destinada als usuaris externs. Al vestíbul de l'hospital s'habilitarà un taulell per als usuaris externs que vulguin demanar menjar per emportar-se. Finalment, al centre sociosanitari Bernat Jaume, de moment es manté el règim de visites establert de tres dies a la setmana i d'una hora per pacient i el funcionament de l'hospital de dia és del 40% de la seva capacitat.

La situació de la pandèmia ha empitjorat els darrers dies, fins a tal punt que ja és la ciutat gironina de més de 20.000 habitants amb el risc de rebrot més alt (878,25) i se situa en cinquena posició a Catalunya. El municipi veí de Vilafant també el té molt elevat, amb 728,03 punts.



Augment de casos a la regió

D'altra banda, ahir la regió sanitària va sumar 217 nous casos, una xifra similar a la del dia anterior. D'aquests, 216 s'han detectat per PCR. A més, el risc de rebrot puja 28 punts i se situa en 357, mentre que la setmana del 28 de setembre al 4 d'octubre era de 241. La velocitat de propagació del contagi puja quatre centèsimes fins a l'1,34 (1,15 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 156,59 per cada 100.000 habitants.

Finalment, a la ciutat de Girona, el risc de rebrot puja quatre punts i se situa en 423. Està per sobre del de la setmana del 28 de setembre al 4 d'octubre, quan era de 391. La velocitat de propagació baixa una centèsima i se situa en 1,13, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 194,88 per cada 100.000 habitants. A Salt, el risc de rebrot puja catorze punts i se situa en 795. La velocitat de propagació del contagi del virus es manté en una taxa de 0,92 i la taxa de confirmats per PCR és de 412,06 per cada 100.000 habitants.