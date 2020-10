Ryanair redueix els seus vols del 60% al 40% i preveu nous acomiadaments

Ryanair operarà durant aquesta temporada d'hivern només un 40% dels vols que va oferir durant l'hivern 2019-2020. L'aerolínia irlandesa va anunciar ahir noves retallades en les freqüències i el tancament, durant els mesos d'hivern, de les bases de Cork, Shannon i Tolosa. De moment, doncs, el tancament no afecta la base de Girona, que està des de fa mesos en el punt de mira de la companyia, tot i que Ryanair ha advertit que portarà a terme «retallades importants» en aeroports espanyols.

L'aerolínia irlandesa va explicar ahir que, degut a l'augment de les restriccions imposades pels governs de la Unió Europea a causa de la pandèmia, els vols amb origen o destí als països d'Europa Central, Regne Unit, Irlanda, Àustria, Bèlgica i Portugal es reduiran «de forma notable».

Tenint en compte la caiguda de les reserves i la voluntat de Ryanair d'operar amb una ocupació del 70% als avions, l'aerolínia ha decidit reduir encara més la seva operativa per als mesos d'hivern (és a dir, entre novembre i març), disminuint la seva capacitat des del 60% previst fins a un 40% en comparació amb l'any anterior.

Ryanair espera poder mantenir fins al 65% de la seva xarxa de rutes a l'hivern, però té previst reduir-ne les freqüències. Per això, la companyia ha avisat que portarà a terme «retallades importants» a les bases de Bèlgica, Alemanya, Espanya, Portugal i Viena, a banda del tancament temporal de les bases de Cork, Shannon i Tolosa.

Amb aquesta reducció de la capacitat i una ocupació d'aproximadament el 70%, Ryanair calcula que el tràfic de tot l'any fiscal es reduirà a uns 38 milions de passatgers. Tot i això, alerta que aquesta previsió es podria modificar a la baixa «si alguns governs de la UE continuen gestionant malament els serveis aeris i imposen més restriccions».

El CEO del grup Ryanair, Michael O'Leary, no ha dubtat a llançar un nou dard enverinat contra els governs de la Unió Europea: «Encara que lamentem profundament aquestes retallades en la programació d'hivern, ens hem vist obligats a dur-los a terme per la mala gestió governamental dels serveis aeris», indica. En aquest sentit, ha dit que des de Ryanair se centraran a «mantenir un calendari tan ampli com sigui possible per mantenir els nostres avions, els nostres pilots, l'actual tripulació de cabina i els treballadors, minimitzant alhora les pèrdues de llocs de treball».



Amenaça d'acomiadaments

Tot i això, O'Leary també ha deixat clar que «és inevitable, donada l'escala de les retallades, que aquest hivern implementem més polítiques de vacances no remunerades i jornades compartides en aquelles bases on hem acordat una reducció en la jornada laboral i la remuneració, una mesura que creiem que serà millor, a curt termini, en lloc de la retallada massiva de llocs de treball». En canvi, adverteix que «lamentablement, hi haurà més acomiadaments en aquelles petites bases de tripulació de cabina on encara no hem arribat a un acord sobre el temps de treball i les retallades salarials, ja que és l'única alternativa». Caldrà veure, doncs, què succeeix amb la base de Girona, ja que l'Audiència Nacional va declarar nul l'ERO que Ryanair havia aplicat als seus treballadors i va obligar la companyia a readmetre'ls.