La UdG abaixa el ritme

La Universitat de Girona es va buidar ahir d'estudiants en el primer dels quinze dies de suspensió de les classes teòriques i només una minoria s'hi va desplaçar per fer exàmens o activitats pràctiques. A les onze del matí, els passadissos i les aules de la Facultat de Ciències, al campus de Montilivi, estaven pràcticament buits i només als laboratoris hi havia activitat lectiva presencial. Un ambient similar es vivia a la Facultat de Dret, amb els passadissos i la majoria de les classes buides. I per trobar «vida» calia desplaçar-se fins a la biblioteca o a la terrassa de la cafeteria.

A les onze del matí, el professor Josep Duran, de Fonaments de Química, i també director de l'ICE, acabava la classe impartida a través de la videocàmera instal·lada a l'aula de la Facultat de Dret. L'escenari era insòlit, amb totes les cadires de l'aula buides i sense veure cap dels seus alumnes. «Poden intervenir, però només els sents. S'estableix una interacció, però és menor que a l'aula presencialment», detalla. Duran explica, a més, que des de l'ICE s'han fet cursos de formació al professorat i eines especials per fer classes en línia tot i que admet que ha calgut un esforç important per part dels docents.



Exàmens i pràctiques

La Júlia Pujol, de quart de Criminologia, és una dels pocs estudiants de la UdG que ahir es van haver de desplaçar a la universitat per fer-hi activitats pràctiques. En el seu cas ho va fer per examinar-se d'Espai de Llibertat Seguretat i Justícia a la UE després de fer telemàticament una classe teòrica de Dret Constitucional. «Preferiria seguir fent les classes presencials com fins ara. A les aules complíem amb les mesures de seguretat, estàvem separats i portàvem mascareta. L'augment de contagis no és a les universitats», argumenta Júlia Pujol. I és que la mesura no acaba de fer el pes als estudiants, que ja en els últims dies han mostrat el seu rebuig a través dels sindicats universitaris.

En Lluc Banús i l'Adrià Cudí, dos estudiants del Màster d'Enginyeria Industrial a la UdG que ahir feien temps a la cafeteria entre les classes pràctiques programades, també rebutjaven la mesura. En el seu cas, a més, asseguraven que tenen classes teòriques programades entremig de les pràctiques que hauran de fer presencialment. «Entenem que és una situació delicada per tothom, però falta un protocol més clar i per a totes les assignatures», explicaven, i critiquen que se'ls informi «d'un dia per l'altre». Les restriccions que s'apliquen fins al 30 de novembre busquen reduir la mobilitat i l'índex de contagi de la covid-19, tal com recorda el rector de la UdG, Quim Salvi.