5.400 establiments afectats i 95 milions de € perduts a Girona

egons PIMEC, 5.400 establiments a Girona han quedat afectats per la nova bateria de mesures que van entrar en vigor ahir a tot Catalunya. La patronal estima que es deixaran d'ingressar un total de 95,4 milions d'euros durant aquestes dues setmanes de tancament de bars i restaurants.

Pere Cornellà, president de PIMEC Girona va assegurar ahir en declaracions al Diari de Girona que «hi ha inseguretat jurídica» envers la confusió respecte a la implantació de les mesures anunciades pel Govern, i expressa que «seria bo una compensació al sector», tal com s'està produint a països del nostre entorn com França.

L'organització va denunciar en la roda de premsa de presentació d'un informe sobre l'impacte de la covid-19, que un 18,7% dels establiments de restauració de Catalunya s'han plantejat tancar definitivament. Pel que fa a la quantitat de diners que el total de bars i restaurants de la comunitat autònoma deixaran d'ingressar durant aquests 15 dies, la patronal estima que arran del tancament decretat es perdran 780 milions d'euros.

Per aquesta raó, PIMEC va exigir ahir a la Generalitat augmentar el paquet d'ajudes anunciat de 40 milions.



Terrasses buides

La majoria de bars i restaurants de la ciutat de Girona van despertar-se ahir amb la persiana abaixada i els fogons apagats. Les terrasses, a diferència d'altres matins, van quedar totalment buides, i per contra, els bancs públics de les places i parcs es van omplir de gent que consumia cafès i entrepans que havien comprat en establiments que oferien menjar per emportar.

Diversos clients van explicar que no deixarien de consumir als bars perquè volen tenir «un lloc on trobar-se» amb els amics. Els bars que han optat per seguir treballant fent menjar per emportar, es mostraven ahir satisfets amb el compromís dels seus clients. És el cas del bar Duran, de la Rambla, on una de les responsables, Margarita García, explica que la majoria de clientela habitual «va anar-hi per agafar l'esmorzar per emportar». En el seu cas, la porta estava oberta però dues taules barraven el pas a la gent més enllà de la caixa. Des de la barra demanaven a la clientela què volien, els servien i els cobraven. Aquests agafaven el cafè i l'entrepà i marxaven a fora. Per això al llarg del matí trobar un banc lliure era tota una proesa.

La plaça de la Independència o la plaça de Catalunya es repetia la situació. Les terrasses estaven desmuntades i alguns bars tenien les persianes amunt, però els bancs estaven plens de gent amb gots de cafè i entrepans i croissants. La Margarita García ha assegurat que el fet d'oferir el servei per emportar els permetrà «pagar les factures» que comporta tenir el negoci.



Bars oberts a Vilobí d'Onyar

A Vilobí, quatre bars van obrir ahir al matí amb «normalitat» a l'espera de la decisió del TSJC. Es tracta dels únics quatre bars del municipi (El Caixer, la Plaça, Can Ginesta i el Toc), que el dijous al vespre es van posar d'acord per prendre una decisió sobre el que feien l'endemà. La propietària del Toc, Remei González, explica que fins i tot aquella nit van preguntar als agents si podien obrir el divendres, i aquests van afirmar que encara «no tenien cap decret dictat» i que «no ho tenien clar». Per aquesta raó, els propietaris dels establiments van acordar dijous, davant la «incertesa» de la situació, aixecar la persiana «amb tranquil·litat». La situació va generar expectació entre els veïns del municipi. «Alguns no ho sabien per bé ni per mal. Alguns ens deien que havíem de tancar i altres no ho sabien», afirma González.

De fet, a primera hora del matí, els bars van servir diversos esmorzars entre els clients habituals. L'avís dels vigilants municipals va arribar a quarts d'onze, quan van comunicar que havien d'abaixar la persiana. Els propietaris dels bars van acatar l'ordre i van recollir les taules i cadires de les terrasses i de l'interior.

González critica que aquesta ordre va arribar a mig matí, quan ja tenien tot el gènere comprat i això es traduirà en «moltes pèrdues», ja que les factures «no les pagarà ningú». La decisió els ha enganxat a les portes del cap de setmana i amb la previsió de celebrar la Fira de la Llet –que s'ha ajornat. La propietària del Toc tem que s'allargui el tancament i això pugui significar el tancament definitiu del seu establiment, ja que durant el primer confinament ja va haver de demanar un crèdit a l'ICO que «encara no ha començat a pagar».