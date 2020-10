Canvien el Pla Urbanístic per poder fer el centre de residus de Sant Jaume

Can Coma de Baix és el lloc preparat per acollir el Centre de Triatge de Residus de la Garrotxa.

El Consell Comarcal de la Garrotxa, en el seu últim ple, va aprovar modificar el Pla Especial Urbanístic del futur Centre de Gestió de Residus, a can Coma de Baix (Sant Jaume de Llierca). L'acord va ser aprovat a l'últim ple amb els vots a favor de JuntsxCat i el PSC i els vots en contra d'ERC i la CUP. El conseller comarcal de Medi Ambient i alhora alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol (JuntsxCat), va votar en contra de la modificació.

Tal com va explicar el president del Consell Comarcal, Santi Reixach, la modificació és per adequar el centre de gestió de residus als requisits de la sentència del TSJC del 12 de desembre del 2019 en resposta a contenciosos presentats per l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca i l'Associació de Naturalistes de Girona. La modificació desplaçarà la planta fora de la zona delimitada de protecció i modificarà un vial d'accés.

En el debat, el portaveu del PSC, Josep Guix, va resoldre que, sense alternatives, no hi ha altre solució que tirar endavant el centre de triatge a Sant Jaume de Llierca. Lluís Riera (CUP) va justificar que no podien estar d'acord amb l'aprovació mentre Olot no tingui un model de recollida «ni pensat, ni aplicable».

Miquel Reverter (ERC) va plantejar que nou dels vint alcaldes de la comarca s'han posicionat en contra del centre de triatge a Sant Jaume, va atribuir l'estat actual de la gestió de residus a quinze anys de males polítiques del Consell, va apuntar que troben a faltar un posicionament clar d'Olot que és el principal generador de residus, i va apuntar que el Pla de l'Estany probablement no participarà en el Centre de Residus de la Garrotxa. Reverter va proposar Olot com a lloc idoni per ubicar el centre de triatge de residus sobre la base del fet que es tracta de la principal generadora de residus.

El conseller de Medi Ambient i alcalde de Sant Jaume, Jordi Cargol, va considerar que can Coma de Baix no és el lloc adequat per posar la planta, va recordar que Sant Jaume ha presentat un recurs de cassació contra la sentència del 12 de desembre del 2019 al Suprem i va explicar que havia fet gestions per ubicar el centre de residus en un altre municipi, però no havia obtingut resultats.

Va explicar que tampoc va aconseguir tirar endavant una alternativa a can Coma de Baix dins del terme municipal. Va posar sobre la taula que els veïns de Sant Jaume, els empresaris del polígon de Politger i l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca estan en contra del centre de residus.

Cargol va demanar al Consell Comarcal que almenys esperin si el Suprem accepta emetre veredicte sobre el recurs de cassació presentat per l'Ajuntament contra la sentència del 12 de desembre emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Fa uns dies va explicar que el recurs havia passat els primers tràmits.

El debat va ser clos pel president del Consell Comarcal, Santi Reixach (JuntsxCat). En la seva explicació, va demanar diàleg entre tots els agents implicats i va mostrar la predisposició al consens, però va manifestar la seva preocupació per la necessitat, cada cop més urgent, de disposar d'una infraestructura de gestió de residus a la comarca. Va afirmar que la necessitat ja es deixa veure en els obligats increments de preus en la recollida i tractament de residus, que, segons ell, pateixen i patiran els veïns de la comarca.