Col·loquen «new jerseys» a l'accés de les comissaries dels Mossos d'Olot i Ripoll

Les comissaries de Ripoll i d'Olot ja compten amb mesures de seguretat, almenys de tipus provisional, als accessos. S'han col·locat «new jerseys» a davant de l'entrada per evitar ensurts o encastaments, com el de dimecres a la seu policial del Ripollès.

Les comissaries de Ripoll i d'Olot són iguals i, per tant, per accedir-hi hi ha unes escales o una rampa. En ambdues s'ha instal·lat en les últimes hores aquestes peces de formigó per dificultar qualsevol actuació que pugui posar en perill els efectius policials així com l'edifici. Fonts del sindicat SAP-Fepol destaquen que són unes bones solucions però que han de ser provisionals.

També denuncien que si bé a Ripoll i a Olot s'ha trobat una solució provisonal, esperen que des d'Infraestructures se'n faci una definitiva. Amb això però des del sindicat asseguren que no s'acaba la problemàtica a la Regió Policial de Girona, ja que encara falten mesures de seguretat a la comissaria del centre de Girona. Asseguren que en aquest edifici també pot passar un fet similar al de dimecres a Ripoll, malgrat que per fer-ho, el cotxe potser hauria de fer més maniobres. Això els preocupa i demanen que se solucioni el més aviat possible.

En altres comissaries ja fa temps que hi ha elements de seguretat a l'exterior per evitar encastaments o fins i tot, actes terroristes. A la comissaria de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) per exemple, que està ubicada al Mas Xirgu de Girona, hi ha un seguit de new jerseys col·locades a fora per evitar mals majors.



Porta provisional a Ripoll

A Ripoll, aquest dimecres un conductor begut a qui es va demanar que s'esperés per posar denúncia a fora del recinte va agafar el seu vehicle i el va encastar contra l'edifici de l'ABP (Àrea Bàsica Policial) del Ripollès durant la matinada.

La porta de l'entrada va quedar ben destrossada i el cotxe va arribar a entrar a dins de l'equipament policial i el conductor detingut. Sortosament ningú va resultar ferit perquè cap policia estava a la zona en el moment dels fets.

Arran de l'encastament, la comissaria ara compta amb una porta provisional mentre s'espera la nova, que faci oblidar l'episodi de dimecres. El conductor detingut és un veí de la població del Ripollès i després de passar a disposició judicial, va quedar lliure. Però el jutge va ordenar que hagi de comparèixer dos dies al mes. A banda, la causa està oberta per danys i també perquè es va negar a fer la prova d'alcoholèmia.