El cost de la recollida de deixalles pujarà un 16,50% a la Garrotxa

El Consell Comarcal de la Garrotxa, en el seu últim ple, va aprovar l'estudi econòmic-financer de la gestió i tractament de la recollida de deixalles per a l'any 2021. L'estudi estableix un increment del 16,50% dels costos per a l'any 2021 respecte al 2020 i estableix un increment per a la recollida i el tractament de les deixalles del 9,01% en municipis amb servei a disseminats i del 6,8% en municipis amb servei de nuclis.

Els dos percentatges són els increments que el Consell proposa als municipis, però no tots l'apliquen. L'any passat el Consell Comarcal va proposar un augment del 15% i la major part de municipis no el van aplicar. La puja era per finançar el canvi de model de la gestió de residus.

L'acord va tirar endavant amb els vots a favor dels regidors de JuntsxCat i els vots en contra de PSC, la CUP i ERC.

Aquests increments, com detalla l'estudi, venen motivats per tres factors: l'augment del cànon d'entrada de residus a l'abocador de Beuda, la caiguda a escala mundial del preu del cartró i el cost de les analítiques que les autoritats europees obliguen a realitzar enrelació als lixiviats de l'abocador. Les anàlitiques de lixiviats tenen un cost aproximat de 500.000 euros.

En el debat, Josep Guix del PSC va valorar els increments de molt importants i va proposar que la planta de transferència d'Olot fos aprofitada pels camions que fan recollida a la Vall d'en Bas, les Planes i Sant Feliu de Pallerols.

Lluís Riera, portaveu de la CUP, va posar sobre la taula que «apostem per una infraestructura que posa la comarca contra un poble». Riera va recordar que no hi ha consens per a la planta de triatge a Sant Jaume i va avisar que la Garrotxa no compleix els requisits de la Unió Europea ni els del propi ecosistema. Va considerar que el cost de la recollida «no pot dependre del cartró que venem a la Xina, ara amb el mercat tancat».

El portaveu d'ERC, Miquel Reverter, va posar sobre la taula que el 2021 «no és un any per fer pagar un error polític a la ciutadania i més havent aconsellat una puja del 15% l'any passat». Va recordar que l'any passat el Consell es va comprometre a no aconsellar més puges de la taxa de residus als ajuntaments.

El president del Consell Comarcal, Santi Reixach (JuntsxCat) va recordar que tots models de recollida han estat votats en el Consell d'Alcaldes, va indicar que la Garrotxa és la primera comarca catalana on fan analítiques dels lixiviats. Reixach va posar sobre la taula que la taxa de recollida, com a tal, està basada en cobrir el cost del servei de recollida i que no s'hi poden fer alteracions. r e i que Olot segueix sense un model de recollida selectiva.

