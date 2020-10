Figueres, Salt i Palafrugell lideren el risc de rebrot de la Regió Sanitària de Girona

Figueres, Salt i Palafrugell són les tres ciutats de més de 20.000 habitants de la Regió Sanitària de Girona amb el risc de rebrot de coronavirus més elevat.

Aquest índex s'extreu de les dades publicades del 6 al 12 d'octubre i es calcula a través de la velocitat de reproducció mitjana dels darrers set dies i la incidència acumulada dels darrers catorze dies. Per tant, és el paràmetre que permet valorar el creixement d'una epidèmia ja que mesura els possibles nous casos diagnosticables. Segons Salut, a partir dels 100 punts, el risc és elevat. Per tant, si s'observen les xifres de les vint ciutats catalanes que el tenen més alt, es pot copsar clarament la gravetat de la situació.

Manlleu i Vic continuen sent les ciutats més castigades pel virus amb 1.470,34 i 1.198,42 punts cadascuna. En tercer lloc hi ha Figueres que ja frega els 1.000 punts i, per tant, gairebé multiplica per deu el llindar del risc alt. La capital de l'Alt Empordà ha registrat un fort increment de casos els darrers dies, fet que ha repercutit directament en l'augment de pressió assistencial de l'hospital que, en una setmana, ha passat de tenir sis a 22 pacients ingressats pel virus. D'altra banda, ahir Salt va registrar una davallada de 61 punts de l'índex però encara es manté molt elevat. Palafrugell, Vilafant i Banyoles completen la llista dels municipis gironins que se situen entre les vint primeres posicions de tot Catalunya. Cal tenir present que Vilafant té menys de 6.000 habitants però encara apareix al registre de Salut per l'alta incidència de casos que va tenir al juliol.