Girona registra un nou rècord de casos des de l'inici de la pandèmia amb 358 contagiats

La Regió Sanitària de Girona va sumar ahir la xifra més alta de nous positius de coronavirus des de l'inici de la pandèmia. El Departament de Salut va registrar fins a 358 contagis de coronavirus. Diumenge passat també es va superar els 300 contagis, amb 306 casos positius, tot i que són uns nivells poc freqüents a la demarcació.

En tot cas, aquest fet coincideix amb un moment en què els cribratges massius estan augmentant, fet que permet detectar més casos. També cal tenir en compte que un de cada dos positius que es detecten a Catalunya actualment són asimptomàtics, tal com ha informat recentment el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.

D'aquesta manera, el nombre total de casos ja supera el llindar dels 17.000. D'altra banda, Salut va notificar una nova mort, que ha tingut lloc en un centre sanitari o sociosanitari i, paral·lelament, el nombre d'ingressats ha tornat a augmentar significativament. Ahir n'hi havia vuit fins a 109 i un pacient greu menys.

El risc de rebrot va baixar dos punts i se situa en 355, mentre que la setmana del 29 de setembre al 5 d'octubre era de 256. La velocitat de propagació del virus es manté en l'1,34 (1,18 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 148,5 per cada 100.000 habitants.

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot puja disset punts i se situa en 440. Està per sobre del de la setmana del 29 de setembre al 5 d'octubre, quan era de 397. La velocitat de propagació puja quatre centèsimes i se situa en 1,17, mentre que la taxa de confirmats per PCR o test d'antigen és de 190,1 per cada 100.000 habitants.

A Salt el risc de rebrot baixa i la velocitat de propagació del contagi baixa dues centèsimes i està en 0,9. La taxa de confirmats per PCR o test d'antigen és de 338,81 per cada 100.000 habitants.

Finalment, ahir l'Institut Català de la Salut va informar, de nou, dels professionals afectats pel virus. En total, hi ha 23 treballadors positius, setze del Trueta i set, de l'atenció primària. D'altra banda, hi ha 42 professionals que estan fent quarantena. D'aquests, 31 són del Trueta i els onze restants de l'equip de l'atenció primària de l'ICS Girona.