Girona és la tercera zona de Catalunya on es fan més trucades per maltractaments

Les trucades de la línia d'atenció de la Generalitat contra la violència masclista segueixen pujant. En nou mesos se n'han comunicat 558 i encara no s'ha acabat l'any. Això situa la província de Girona com la tercera zona de Catalunya -les dades s'estructuren en 8 àrees- des d'on s'han realitzat més telefonades al 900 900 120. El telèfon gratuït que tenen les víctimes de violència masclista o el seu entorn per demanar ajuda i assessorament.

El volum més alt i amb molta diferència es concentra a l'àrea metropolitana de Barcelona amb 5.846 telefonades, en segon lloc hi ha el camp de Tarragona (530) i de ben a prop hi ha la demarcació de Girona, amb aquestes 558 telefonades. Entre el gener i el setembre a tot Catalunya s'han realitzat fins a 8.181 comunicacions cap a aquest servei telefònic de l'Institut Català de les Dones.

Cal recordar que el nombre de trucades de gener fins a 3 de juny, com va informar Diari de Girona ja era destacat, amb 236. Un nombre d'usuaris elevat, ja que l'estat d'alarma i el consegüent confinament va deixar les dones tancades a casa, sovint amb els seus maltractadors. De fet, la Generalitat va posar dades a sobre la taula i aquest telèfon (900 900 120) va patir un increment del 88% de trucades durant el confinament a tot Catalunya.

Fonts policials destaquen que les diferents formes de violència masclista també han viscut una eclosió després de l'estat d'alarma i això es tradueix en aquestes dades a Girona: 558 telefonades en nou mesos.

Cal dir que en tot un any des de la demarcació es fan de mitjana més de 600 trucades i, per tant, fa pensar que es podria superar les dels últims anys. Per exemple, durant el 2019 es van realitzar fins a 685 comunicacions a aquest servei telefònic de la Generalitat. Mentre que l'any anterior, la xifra s'havia quedat més curta amb 630 i el 2017, en canvi, havia arribat a les 675 telefonades.

Trucades del Gironès i la Selva

Per comarques, el Gironès i la Selva són els indrets des d'on s'han fet més trucades al servei de la Generalitat d'atenció a les dones víctimes de maltractaments. El Gironès suma la xifra més alta de trucades al 900 900 120: 265. Són gairebé la meitat de totes les realitzades des de la demarcació. La Selva és la segona comarca amb més activitat 107). El tercer punt de la demarcació amb més demanda del servei d'atenció a dones maltractades és l'Alt Empordà, amb 80 telefonades entre gener i setembre.

Violència psicològica

Amb l'anàlisi de les trucades es pot extreure un perfil del tipus de violència masclista que pateixen les víctimes. Es pot veure que en la majoria dels casos hi ha violència de tipus psicològica i que en poc més del 30% n'hi ha de física. D'altra banda, la gran majoria d'aquestes situacions es produeixen en l'àmbit de la parella. Per franges d'edat, el col·lectiu que utilitza més el telèfon són les dones entre 31 i 40 anys seguides les del 41 a 50 anys. Les dades també mostren que la major part de les dones tenen fills a càrrec seu durant l'episodi de violència.