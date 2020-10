Carles Ribas es perfila com a candidat del PNC al Parlament per Girona

L'exregidor de JxCat a l'Ajuntament de Girona Carles Ribas es perfila com a candidat del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) al Parlament per Girona. Després que el partit ja hagi confirmat Marta Pascal com a cap de llista per Barcelona, el PNC té previst celebrar unes primàries a principis de novembre per escollir els noms que encapçalaran les candidatures de Girona, Tarragona i Lleida. En el cas gironí, tanmateix, fonts del partit assenyalen que Carles Ribas és el més ben posicionat en una llista en la qual també hi podria tenir cabuda la regidora figuerenca Alba Albert. Un altre nom rellevant per al PNC és el del també figuerenc Oriol Puig Bordas, portaveu del partit i que podria ocupar un lloc de rellevància tant a la llista de Girona com a la de Barcelona.

Ribas va renunciar a la seva acta com a regidor de Cultura i portaveu de JxCat a l'Ajuntament de Girona el passat mes de juliol, assegurant que estava «cansat de baralles internes» entre els diferents corrents sorgits de l'antiga Convergència. Unes setmanes més tard, Ribas anunciava la seva adhesió al PNC amb el següent missatge a les xarxes socials: «M'he donat d'alta com a militant del Partit Nacionalista de Catalunya amb voluntat de treballar per un projecte de mirada àmplia i per a totes les persones que composen aquesta extraordinària Catalunya».

Ara, tot apunta que Ribas és el més ben posicionat per encapçalar la candidatura del PNC per Girona a les eleccions al Parlament que, si la pandèmia ho permet, s'han de celebrar el proper 14 de febrer i per a les quals ja s'ha engegat el cronòmetre. Fonts del partit assenyalen que el que més es valora de Ribas és la seva capacitat de treball i el seu carisma, amb el qual és capaç d'atraure nous perfils que se sumin al projecte del PNC gironí, tal com ha estat fent en els últims mesos. La de Ribas, doncs, seria una opció de consens entre els associats del PNC a Girona, tot i que s'haurà de sotmetre a unes primàries que se celebraran a principis de novembre.

Pel que fa a la resta de la candidatura, Ribas podria estar acompanyat de la regidora figuerenca Alba Albert, que va ser la número 3 de la candidatura de JxCat a la capital alt-emprodanesa en les últimes eleccions municipals. A principis de setembre, Albert, juntament amb els també regidors Carles Arbolí i Miquel Fernández, va anunciar que entrava a formar part del PNC.

Un altre dels noms que sona amb força és el del portaveu del PNC, l'advocat Oriol Puig Bordas. En aquest cas, el partit preveu donar-li un paper destacat que podria ser a la candidatura de Girona o bé a la de Barcelona.



Implantació al territori

El PNC, mentrestant, prossegueix amb la seva implantació al territori. Segons indiquen fonts del partit, ja tenen estructura territorial a totes les comarques gironines, i s'està mobilitzant cada cop més intensament a mesura que s'acosten les eleccions. Entre els que han fet el pas de formar-me part hi ha Compromís per Torroella, la formació liderada per Jordi Cordón, que al mes de setembre va anunciar que s'integrava al PNC.

Ara, la formació està concentrada a elaborar el programa elctoral, que es farà a partir de les 300 mesures socials i econòmiques proposades pel Grup de Poblet. En aquest sentit, el partit vol que el seu programa electoral a les comarques gironines permeti desencallar alguns dels grans temes pendents a la demarcació, ja que consideren que en els darrers dos anys hi ha hagut «molta retòrica i molt poc govern». «Tindrà un punt de reivindicació territorial però molt esquemàtic, centrant-nos en aquelles obres que són més importants per a les comarques de Girona», assenyalen des del partit.