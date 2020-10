Les entitats de Sant Jordi Desvalls protesten per la prohibició de fer ús dels equipaments

Les entitats que porten a terme activitats extraescolars en equipaments municipals a Sant Jordi Desvalls es van concentrar divendres per protestar pel decret d'alcaldia del mateix dia que prohibeix el seu ús. Les entitats es queixen que la mesura no s'ha consensuat i que està per sobre les dictades per la Generalitat contra la covid-19. L'alcaldessa, Núria Martínez, apunta que el consistori interpreta que afecta el pavelló però s'ha estès a totes les entitats per no fer distincions. És per «responsabilitat», ha dit, i revisable a mitja setmana.

A la concentració a la plaça de l'Ajuntament, on en aquell moment no hi havia cap representant municipal, hi van assistir membres de les entitats i famílies. En un comunicat conjunt les entitats lamenten que «aquest decret impedeix la realització de cap activitat extraescolar, ni de cap activitat esportiva, cosa que des de la mateixa Generalitat es permet mitjançant el decret publicat al DOGC».

El decret d'alcaldia especifica que se suspenen «totes les activitats de tot tipus a celebrar en equipaments, espais lliures i vies públiques municipals» i es va prendre després que el govern davant la situació del covid-19 hagi ordenat, entre d'altres, el tancament de bars, restaurants i equipaments sense control d'aforament.



Mesura revisable

El consistori es va reunir i, segons Martínez, per unanimitat es va decidir aplicar-ho 15 dies. Tot i que apunta que «és revisable» a partir de dijous. Sosté que «és un acte de responsabilitat» per la situació general i recorda que tenen un 25% de la població vulnerable.

El motiu de les discrepàncies se centra en les instruccions en el Pla d'Actuació Procicat publicat al DOGC. L'article 8 estableix que «queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats». L'alcaldessa remarca que «no tenim personal municipal al pavelló, es deixa als equips que van a entrenar i no hi ha un supervisor». I la mesura l'han estès a totes les entitats per no fer cap discriminació.

El mateix article afegeix que «no es troben afectats per aquestes prohibicions les instal·lacions i els equipaments esportius destinats a la tecnificació i al rendiment esportiu». Això permetria interpretar que se'n pot continuar fent ús per a la pràctica d'hoquei del club local. I no afectaria a les entitats que fan ús d'altres espais.

«Volem mostrar el nostre rebuig a la decisió presa, sobretot per haver-ho fet de manera no consensuada», diuen les entitats de Sant Jordi Desvalls, i manifesten que en cap cas pretén ser un atac contra cap representant municipal. Els clubs asseguren que se segueixen escrupulosament els protocols i han demanat suport a les federacions esportives.