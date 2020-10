Executen obres als volcans de Sant Feliu de Pallerols perquè resultin més atractius

L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols ha començat les obres de millora de la gredera del volcà de Sant Marc i de la pedrera del Sesquer al volcà de Puig Rodó. L'obra també abasta un forn de calç inserit dins de la zona volcànica de Sant Feliu.

Les obres estan basades en un projecte redactat pels serveis tècnics municipals i tenen un pressupost d'execució per contracte de 18.823 euros. Estan finançades pel Parc Natural de la Zona Volcanica de la Garrotxa i l'Ajuntament.

Segons ha explicat l'alcalde, Artur Colomer (UpSF-AM), l'actuació consisteix a posar malles per evitar despreniments de graves i la neteja de la vegetació invasora. També fan treballs de consolidació i de neteja dels blocs de basalt de la pedrera del Sesquer, al volcà Puig Roig. Per fer-los, els operaris s'han de penjar amb cordes.

La pedrera del Sesquer havia estat molt explotada al final del segle XIX i principis del XX. En van treure el material per fer les llambordes que van servir per pavimentar els carrers de Sant Feliu i altres localitats. Per la seva duresa la pedra del Sesquer era coneguda com a pedra ferral.

L'explotació humana ha desmantellat molt el volcà Puig Roig, Això no obstant, encara es pot observar la xemeneia del con volcànic. Fa uns 30.000 anys, la solidificació de la lava va afavorir que el con i la xemeneia s'hagin conservat i el volcà amb la seva pedrera s'hagi convertit en un atractiu més del municipi.

L'altre volcà és el de Sant Marc, també conegut com d'Artigues Roges pel color vermellós del seu sòl. Té una alçada relativa de 130 metres i un cràter en forma de ferradura. Va ser creat en tres fases, l'última fa uns 30.000 anys. En l'última erupció, la lava va baixar pendent avall fins que es va aturar a la plana de la Vall d'Hostoles.

No fa tant que dins del con volcànic cultivaven raïms i hi havia hortes. Ara és un alzinar amb algun roure. S'hi poden trobar mineralitzacions com sanidina, augita i olivina.

L'Ajuntament de Sant Feliu peveu difondre els valors naturals i antropològics de la zona, perquè hi ha un forn de calç i un oratori. La idea és fer publicacions sobre un entorn que ara forma part d'una ruta del Parc Natural.