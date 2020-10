L'hostaleria de la Costa Brava centre alerta que està «al límit» tot i un estiu «prou bo»

«Aquestes noves mesures trinxen encara més un any per oblidar». Així de contundent es mostra el gerent del grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià. I és que el tancament de bars i restaurants posa en perill segons ell centenars de negocis d'aquesta zona del litoral gironí, just quan s'havia començat a recuperar després d'un estiu on s'havia treballat «prou bé», tenint en compte la realitat de la pandèmia. Sabrià adverteix que qui més patirà aquest tancament seran els establiments petits i familiars, ja que les grans cadenes tenen més capacitat d'estalvi pel volum de negoci que representen.

En aquest sentit, el gerent del grup Costa Brava Centre assenyala que molts dels negocis els estan tirant endavant gent jove que té «molta empenta, però menys recursos i probablement un endeutament important». Per això, Sabrià demana que s'ajudi aquest sector perquè la gran majoria «estan molt al límit» i cada dia que passen amb la persiana abaixada «és un pas més cap al precipici». «Algú ha de compensar aquest tancament perquè ens hi juguem el panís. Aquest país, sense turisme i hostaleria, no es pot sostenir amb la resta d'activitats i s'ha d'entendre que cal salvar les empreses, perquè si no el futur serà igual de negre», assenyala Sabrià.

Des del sector recorden que representen més d'un 25% del PIB al litoral baix-empordanès. «Malgrat que hem estat molt curosos a l'hora de prendre les mesures sanitàries, no ens oposem a que tancar els bars i restaurants. Ara, algú ha de compensar tot aquest esforç», recalca el gerent.

«Hem fet les coses bé»

La realitat és que els darrers mesos els establiments del centre de la Costa Brava i també els de bona part de l'interior del Baix Empordà han estat dels que més s'han omplert de turistes, en bona mesura perquè el client habitual és de proximitat. Sabrià reconeix que l'estiu «ha anat prou bé», si bé recorda que només han treballat dos mesos i mig d'una temporada de set.

Amb tot, el fet que hi hagi hagut bones ocupacions tant en hotels com en bars i restaurants té a veure amb «tota la feina que s'ha fet» durant els darrers anys, per tal d'oferir «un producte segur i de molta qualitat». «Aquí la confiança la tenim guanyada després de molts anys de dedicació i bona feina. Per això, estic segur que quan ens deixin obrir de nou, tornarem a omplir», conclou Sabrià.

Conscienciació entre els clients

Les mateixes queixes expressaven els propietaris de bars i restaurants de Girona, mentre que altres mesures aplicades divendres pel Govern de la Generalitat no han tocat tan a fons a petits comerços de la ciutat de Girona.

Aquests creuen que la nova norma de no superar el 30% de la capacitat màxima «no serà un problema», ja que asseguren que poques vegades hi havia tanta gent al mateix temps a l'interior. A més, els comerciants expliquen que durant els últims dies, «moltes vegades» els clients «demanaven si podien entrar» des de la porta sense superar l'aforament màxim. La propietària d'una botiga avançava que no preveu caiguda de vendes tot i la restricció, i es mostrava agraïda per la conscienciació de la gent.