Nou rècord de contagis registrats des de l'inici de la pandèmia a Girona: 362

La Regió Sanitària de Girona va registrar ahir 362 nous casos positius de covid-19, la xifra més alta d'ençà que va començar la pandèmia i el segon dia consecutiu superant els 350 contagis. La xifra coincideix amb l'augment de cribratges massius i cal tenir en compte que el 50% dels positius registrats a Catalunya són asimptomàtics, segons dades de Salut. Aquestes xifres impliquen que el nombre total de casos se situï en 17.477 en terres gironines.

D'altra banda, el Departament de Salut va notificar ahir dues noves defuncions que s'han produït en hospitals. Paral·lelament, la xifra de pacients ingressats a la Unitat de Cures Intensives (UCI) ha augmentat en dos i actualment són 28 les persones ingressades mentre que el nombre d'hospitalitzats es manté estable, superant el centenar de persones. Pel que fa al risc de rebrot, ha pujat 28 punts i se situa en 383, mentre que la setmana del 30 de setembre al 6 d'octubre era de 279. Pel que fa a la velocitat de reproducció del virus (Rt), ha baixat a 1,31. La taxa de confirmats per PCR és de 165,84 per cada 100.000 habitants.



Figueres, continua el risc alt

Figueres (amb 1.083 punts) continua essent el municipi gironí amb el risc de rebrot més alt. És la tercera ciutat de més de 20.000 habitants de Catalunya en aquest rànquing, per darrere de Vic, que ocupa la segona posició amb 1.083, i Manlleu, que té el risc de rebrot més alt (1.421) del territori català. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Valls (3,17), Santa Perpètua de Mogoda (2,75) i Esparreguera (2,65).



2.710 nous casos a Catalunya

El risc de rebrot per covid-19 a Catalunya s'ha enfilat clarament i ahir va passar de 367,28 a 392,06, prop de 25 punts més en 24 hores, segons les dades actualitzades del Departament de Salut. L'Rt continua però baixant lleugerament i passa d'1,37 a 1,34, tres centèsimes menys que el dia anterior.

En l'actualització de dades s'han declarat 2.710 nous casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), fins als 170.165 des de l'inici de la pandèmia. També s'ha informat de 9 noves morts a Catalunya, amb un total de 13.586. Actualment hi ha 1.103 persones ingressades per coronavirus als hospitals catalans, 204 de les quals a l'UCI (13 més que divendres).