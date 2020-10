Despertant la sensibilitat artística de nens desemparats

Associació de Nens i Nenes Abandonats (ANNA). L'entitat és el llegat del músic gironí Carles Arbusé, conegut com el Xiulet, i impulsa un programa de beques per a infants amb dots musicals i artístics acollits en centres tutelats. La primera beca s'ha concedit enguany a una nena de cinc anys perquè estudiï a l'Aula Musical

El llegat del músic gironí Carles Arbusé, conegut com el Xiulet, ha permès que una nena que resideix en un centre tutelat per la Generalitat pugui estudiar música com a formació extraescolar. Es tracta d'una nena de cinc anys que viu en un Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE) a Girona, un equipament de la Generalitat que acull infants i adolescents a l'espera que trobin família d'acollida o que puguin tornar amb la seva.

Aquesta nena té una sensibilitat especial per la música i malgrat que encara no ha començat a tocar cap instrument, ja sent una predilecció per la guitarra. Les classes són possibles gràcies a la primera beca que ha concedit l'Associació de Nens i Nenes Abandonats (ANNA), que busca oferir una formació extraescolar als infants dels CRAE de la demarcació.

Arbusé es va fer famós precisament per xiular cançons, sobretot a Estats Units i Sud-Amèrica. El músic gironí es va criar en un hospici i per aquest motiu va fundar l'entitat ANNA amb l'objectiu d'ajudar els nens i nenes que, com ell, viuen en centres tutelats i s'han trobat en situació de desemparament. La beca que ara ha vist la llum es va començar a gestar abans que el músic morís, l'any 2018, després d'una llarga lluita contra el càncer. Però l'associació ha seguit endavant, presidida per Joan Codina, i aquest 2020 finalment s'ha concedit la primera beca.

El finançament d'aquests primers estudis té un cost anual d'entre 700 i 800 euros. «L'objectiu és dotar els infants d'una activitat formativa complementària per si algun dia volen convertir-la en la seva professió», explica el vicepresident de l'entitat, Albert Falguras.

L'associació ha signat un conveni amb la Generalitat a través del qual s'ofereix als CRAE l'accés a les beques de l'entitat, per tal que, de tots els nens que acullen, proposin aquells que tenen una major aptitut musical i artística i el becat serà triat per un tribunal. L'entitat busca que l'infant premiat pugui tenir continuïtat en la formació d'aquella extraescolar amb la voluntat de seguir pagant tots els cursos de la formació fins que surti de la situació de desemparament. Fins i tot en els casos en què s'encaminessin cap a la professionalització, com podria ser a través del Conservatori.



En busca de finançament

Enguany la conjuntura de la covid els ha limitat a una única beca perquè quasi no han pogut fer esdeveniments per recollir fons, però l'objectiu és que cada any se'n puguin concedir dues: a un nen i a una nena. «En Carles volia que fos així perquè el tracte fos equitatiu», concreta l'Albert Falgueras, vicepresident de l'associació.

L'entitat ara busca finançament, però la programació d'activitats complementàries s'ha complicat amb el coronavirus. Un dels objectius és aconseguir crear uns patrons de l'entitat per poder consolidar les beques i de moment han provat sort amb la Fundació la Caixa.