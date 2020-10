La Policia Local reivindica el seu paper a través dels orígens

Un curtmetratge. L'Associació de Caps i Comandaments de les Policies Locals de Catalunya demana la creació d'una Direcció General pròpia i la declaració oficial del Dia de la Seguretat Local. Ho fa a través d'un curtmetratge que recorda la història del cos policial i que es preestrenarà al Festival de Cinema Negre i Policíac de Lloret.

Lloret de Mar serà l'escenari de la preestrena d'un curtmetratge inèdit i que té com a objectiu reivindicar la importància del paper de la policia en l'actualitat i el seu passat. Un vídeo que s'havia de donar a conèixer durant el Congrés de l'Associació de Caps i Comandaments de les Policies Locals de Catalunya (ACCPOLC) que s'havia de celebrar a Lloret a finals del març passat, però la cita es va cancel·lar per la crisi sanitària. Ara, però, l'ACCPOLC el preestrenarà en el marc del Festival de Cinema Negre i Policíac de Lloret, que si la pandèmia ho permet es farà al novembre. Un certamen que s'havia de celebrar dissabte però que s'ha posposat.

Diari de Girona i que han elaborat membres de seguretat local de la província de Girona a través de l'ACCPOLC. Sota el nom de So Emetent, el curtmetratge mostra a l'espectador els orígens de la Policia Local.

Els primers embrions daten de l'edat mitjana i són els sometents. Però per trobar el més semblant a un cos policial municipal com els d'avui cal anar fins a l'1 d'abril de 1197, a Lleida. El catedràtic d'història medieval i professor de la Universitat de Lleida Flocel Sabaté explica en la pel·lícula curta que és llavors quan apareixen els primers membres d'un cos que ja no és de voluntaris, sinó que els efectius ja tenen l'obligació de vetllar per la seguretat. Fins al 1197, qui s'encarregava d'aquesta funció era voluntari i acudia al repic -so emetent- de les campanes quan hi havia un fet delictiu a la població.

El fins ara inspector en cap de la Policia Local de Llançà, Jaume Simón, ha dirigit el curt i el cap de la Policia de Lloret, el també inspector Joaquim Martín, està al darrere amb la producció. És un projecte que es va iniciar fa dos anys i que ha comptat amb la col·laboració del catedràtic de la UdL i també la de la UB Rosa Lluch.

El curtmetratge tindrà la seva posada en escena oficial durant el Congrés de l'ACCPOLC que se celebrarà la primavera vinent. En les imatges, s'hi pot veure una recreació històrica dels sometents. Els personatges van caracteritzats de l'època i van armats amb trabucs. Per veure l'evolució històrica de la Policia Local, també hi apareixen agents en l'actualitat i com del so emetent de les campanes s'ha passat a les sirenes. El curt s'ha rodat a Lloret, Castelló i Cabanelles.



Tenia una veu pròpia

El cap de la Policia de Lloret Joaquim Martín també és vocal de l'ACCPOLC i membre de la junta de l'entitat. Assegura que la finalitat del curt és reivindicar el paper de la Policia Local -policies locals i vigilants municipals- i fer un toc d'atenció a la Generalitat per tal que visibilitzi el seu paper.

Amb el vídeo pretenen també mostrar les necessitats que té la Policia Local de Catalunya en l'actualitat. De fet, el primer objectiu és que s'entengui que el cos «té entitat suficient per tenir una Direcció General pròpia» com tenen els Mossos d'Esquadra. Actualment els cossos municipals depenen de la Direcció General de Seguretat. Un ens d'on pengen d'altres grups -com la seguretat privada- i que té un enfocament administratiu.

Amb la creació de l'ens, l'inspector remarca que hi hauria una millor coordinació i gestió dels cossos. I a conseqüència, subratlla, això podria generar per exemple un estalvi econòmic als ajuntaments -ja que podrien homogeneitzar sous, oposicions, materials, entre d'altres. Posa d'exemple de manca de coordinació que actualment hi ha tràmits administratius que s'eternitzen ja que les policies locals no tenen accés a la informació de l'altre.

L'altra reivindicació que es fa de l'entitat és la creació del Dia de la Seguretat Local. Demanen que es declari de forma institucional i sigui l'1 d'abril per la història que té aquesta data.