Posen miralls sonors per poder parlar a 20 metres als parcs d'Olot

Escoltar les paraules a cau d'orella mentre el parlant està a vint metres de distància en un parc urbà és una manera de potenciar les relacions socials en temps de la covid. Els miralls sonors que faran possible parlar i intercanviar secrets dins de la distància en diferents parcs d'Olot, sense que els elements digitals hi tinguin cap paper, són una creació d'arquitectura efímera feta pels estudiants del Master Degree in Ephemeral Architecture and Temporary Spaces (MEATS) de l'Escola Universitària de Barcelona Disseny i Enginyeria (Elisava).

El projecte ha estat íntegrament concebut, desenvolupat i construït pels estudiants del MEATS amb el suport dels professors Xevi Bayona, Toni Montes i Roger Paez i ha comptat amb el suport de l'Ajuntament d'Olot

El projecte està inclós en l'àmbit de la unitat que el MEATS dedica cada any a l'arquitectura d'emergència i respon a un seguit d'inquietuds i necessitats que la pandèmia i les mesures de seguretat implementades per evitar contagis de la covid-19 han fet aflorar més que mai.

En aquest sentit, els responsables del projecte han apostat per tractar la temàtica del distanciament social per mostrar com pot ser una oportunitat per a la interacció, per generar i impulsar dinàmiques de cohesió social i empatia.

Segons ha explicat un dels responsables dels ensenyaments, l'arquitecte olotí Xavier Bayona, han pensat el paper que l'arquitectura efímera pot tenir en l'espai públic dominat per les regles de la covid. Segons ell, «el distanciament social no té res a veure amb el distanciament físic». Sobre la base d'adequar l'espai físic a la pandèmia, durant una setmana deu persones de diferents nacionalitats van idear els miralls sonors.

Amb l'assessorament de l'empresa 3D tecnics de Sant Joan les Fonts, especialitzada en digitalització d'obres d'art, l'estiu passat van fer un forn i van fabricar «uns artefactes que amplifiquen el so i el concentren per tal que una persona pugui parlar amb una altra a vint metres de distància», ha explicat Bayona.

Un cop fet el taller, tenen sis elements elaborats a mà que poden prendre diferents composicions. La idea és que la gent pugui parlar sense acostar-se i sentir la calidesa que dona la presència propera de l'altre.

Bayona ha explicat que els miralls sonors mòbils situats a l'espai públic poden facilitar la construcció de múltiples escenaris d'interacció mitjançant lògiques pròpies del joc. És a dir: un concert on els espectadors poden escoltar la música per pistes separades, un joc del telèfon, o un missatge personal transmès a través d'una plaça plena de gent són algunes de les estructures dissenyades.

Després d'haver-se pogut veure aquest estiu al Firal d'Olot, el muntatge s'instal·larà a partir de la setmana vinent a diferents espais d'Olot. A partir d'avui dilluns i durant tres setmanes es trobarà al parc de les Mores. A continuació, es traslladarà al parc del carrer Gòdua del barri de Bonavista i, tot seguit, a la plaça Gran del barri del Pla de Dalt.