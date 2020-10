«Segurament es diagnosticaran alguns tumors en fase avançada»

Entrega de samarretes a Llagostera per a la cursa virtual organitzada per Oncolliga.

Entrega de samarretes a Llagostera per a la cursa virtual organitzada per Oncolliga. fundació oncolliga

Efectes col·laterals del coronavirus. Durant la primera onada de la pandèmia, molts recursos dels centres sanitaris van anar dirigits a contenir els efectes d'aquest virus. Malgrat que s'han reprès activitats, experts alerten del risc de l'endarreriment de proves diagnòstiques, sobretot en malalties greus com el càncer. Gemma Viñas, oncòloga de l'ICO Girona, admet que s'han ajornat certes intervencions, però s'han mantingut tots els tractaments.

a COVID-19 està tenint un gran impacte en tota la societat, però especialment en col·lectius vulnerables i de risc, com les persones que tenen càncer. La malaltia no s'ha aturat en tot aquest temps però sí que, possiblement, degut a l'endarreriment de proves diagnòstiques, hi ha hagut tumors que s'han diagnosticat i es diagnosticaran amb retard. «Hi ha hagut pacients amb símptomes que han ajornat consultes, tant per decisió pròpia com per la forta pressió assistencial i, en els propers mesos, ens podem trobar amb diagnòstics de tumors en fase més avançada», explica Gemma Viñas, coordinadora de la Unitat de Mama del Servei d'Oncologia Mèdica de l'ICO Girona.

D'altra banda, Viñas admet que hi ha hagut algunes cirurgies oncològiques que es van haver de posposar, però això «no va suposar greuges per al pacient, ja que només es van readaptar alguns procediments del tractament de la malaltia», explica. A més, les sessions de quimioteràpia i radioteràpia s'han mantingut «sempre», remarca Viñas. Gemma Viñas també explica que han tractat pacients amb càncer i que han patit coronavirus. «En aquests casos, normalment s'ha d'aturar el tractament que s'estigui duent a terme. En la majoria d'ells, el virus no ha empitjorat el pronòstic. Si hi ha hagut complicacions és perquè el pacient tenia altres patologies. En el cas del càncer de mama, cap pacient ha mort pel coronavirus», especifica, tot i que admet que patir la COVID-19 ha suposat un trasbals afegit per a tots els pacients afectats.



Projecte a l'ICO

D'altra banda, Viñas explica que està immersa en un estudi sobre la millora del tractament per combatre el càncer de mama triple negatiu, un tipus de tumor més letal i que afecta la població més jove. De fet, aquesta tarda n'explicarà més detalls juntament amb la doctora Teresa Puig i el cap de servei d'Oncologia Mèdica de l'ICO, Joan Brunet, en una conferència virtual organitzada per la Fundació Oncolliga Girona.



Augment de supervivència

Respecte a les dades més actualitzades, el càncer de mama continua sent el tumor més freqüent entre les dones. I és que, el 28% dels casos de càncer que es diagnosticaran en dones de la demarcació aquest any seran de mama. Així, seran uns 430 els nous, segons les dades més recents d'un estudi de l'ICO Girona. La bona notícia és que la mortalitat per càncer de mama es redueix un 2,6% cada any a Catalunya, segons les dades del Departament de Salut, que assenyala que actualment la supervivència als cinc anys de les dones diagnosticades és del 86,5%, una taxa similar a la dels països europeus amb millor supervivència. Viñas fa una crida a les dones a seguir els controls de detecció precoç que s'impulsen des de Salut. De moment, hi participen un 70% de dones de tota la Regió Sanitària de Girona.