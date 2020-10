La Federació d'Hostaleria de Girona demana al Govern que reconsideri el tancament del sector

El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, demana al Govern que reconsideri el tancament de bars i restaurants i diu que "no és la solució".

Durant l'acte del 50è aniversari del Gros Mercat a Figueres i en presència del conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, Escudero ha negat que el sector sigui principal "el focus" i ha recordat que durant la reobertura van saber "conviure amb la pandèmia". "Per nosaltres, la salut és primordial", ha dit tot afegint que no poden ser "els damnificats d'aquesta pandèmia".

Escudero també ha demanat a la Generalitat que s'emmiralli en les mesures que estan adoptant altres països i que no han suposat el tancament d'establiments.

En aquest sentit, ha posat com a exemple el toc de queda. "Prenguin mesures per preservar l'economia", ha insistit.

"No estem d'acord que la solució sigui tancar els nostres negocis i no estem d'acord que siguem el principal focus". Així de contundent s'ha mostrat el president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, durant l'acte.

Durant la seva intervenció, Escudero ha dit que durant la reobertura després del confinament el sector va saber "conviure" amb el virus i que, per a ells, la "salut" dels clients és "primordial". "És un total despropòsit que ens hagin tancat els negocis", ha insistit. En aquest sentit, ha demanat a la Generalitat que s'emmiralli en mesures que estan prenent altres països com França ."Com el toc de queda o la limitació d'horaris, amb aquestes mesures nosaltres podríem estar d'acord", ha dit.

El president de la federació ha insistit que la pandèmia existeix a nivell "mundial, no només a Catalunya" i ha afirmat que, en una reunió el dia que es va acordar el tancament del sector, li va semblar que Tremosa no estava d'acord amb la decisió. "Estic convençut que la seva voluntat no era aquesta i que sap que no s'està fent bé", ha afegit.



"Rescat" del sector turístic

D'altra banda, ha demanat mesures per preservar l'economia. "Llenceu un pla d'ajuts directes i de rescat al sector turístic. No volem més préstecs que ens endeutin", ha dit. També ha reclamat que els fons europeus arribin a les empreses i ha avisat que, si no es prenen mesures, "moltes quedaran pel camí". "Ens podem asseure les vegades que calgui però la solució no és el tancament", ha insistit.

Precisament, la Federació ha convocat per aquest divendres una manifestació, que començarà a Correus de Girona a les 11.30h i acabarà davant de la Delegació del Govern, sota el lema: "El tancament no és la solució. Els nostres establiments són segurs".

Durant la seva intervenció Tremosa no ha fet referència a la petició d'Escudero, tot i que ha dit que espera que aviat el sector de l'hostaleria torni al "lideratge" que comparteix amb el sector comerç.