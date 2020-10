Marques sobre l'asfalt per evitar accidents amb la moto

Les comarques gironines podrien comptar pròximament amb una nova senyalització a la collada de Toses que preveu frenar la sinistralitat dels motoristes. En aquests moments, s'ha engegat una prova pilot al Penedès i que, si funciona, s'estendrà en vuit carreteres més. Entre aquestes, a l'N-260, al seu pas per la Molina, coneguda popularment com a collada de Toses. En aquest punt del Pirineu gironí com passa a la resta de carreteres escollides, s'hi registra una alta concentració de motoristes i una elevada sinistralitat d'aquest col·lectiu.

Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit (SCT) i el Departament de Territori i Sostenibilitat posen en marxa una prova pilot de senyalització de revolts potencialment perillosos que consisteix en el marcatge sobre l'asfalt de la millor trajectòria de traçada per a les motos. A més, com s'ha fet a la BV-2115, que envolta el pantà de Foix, a l'Alt Penedès, també es reforçarà l'avís sobre la complexitat del revolt amb senyals verticals. En aquesta via, també s'hi han col·locat faldons de protecció per a motoristes a les barreres de seguretat.

Seguiment de la prova pilot

L'objectiu del projecte és la reducció de la sinistralitat, tenint en compte experiències positives de països europeus com Àustria o Luxemburg. En aquest sentit, des de Trànsit es farà un seguiment individualitzat de cada accident que es produeixi a la via on es durà a terme la prova pilot. Si els resultats són positius, el projecte s'estendria a altres carreteres freqüentades per motoristes. S'hi pintarien les traçades a banda de la collada de Toses (N-260) també a carreteres del Bruc, Collserola, Folquer, Vilanova i la Geltrú, les costes del Garraf, la Parròquia d'Hortó i Duesaigües (pantà de Riudecanyes).

Per elegir quines àrees cal que es reforcin de les carreteres, en el cas de la del pantà de Foix, l'octubre de 2019 van endegar les proves de traçat dels revolts. Per portar-ho a terme, segons informa Trànsit, es va fer una sessió pràctica sobre el terreny amb equips de monitors de formació viària i agents de trànsit dels Mossos d'Esquadra. Els recorreguts van ser enregistrats des de l'helicòpter del SCT i sobre les motos, equipades amb càmeres 360º, per a la posterior anàlisi i tria dels revolts més adequats. La carretera escollida en el pla pilot, sobretot en el tram de Castellet i la Gornal, té una sèrie de revolts que s'ajusten a la casuística que ha derivat en els principals accidents mortals i greus que pateixen els motoristes. La mala traçada, amb un excés de velocitat o per falta de perícia, és el principal factor d'aquests accidents.

Els revolts candidats són de curvatura mitjana -ni molt tancades ni molt obertes-, un tipus de revolts que, en base als accidents que s'hi produeixen, es pot inferir que els motoristes tendeixen a mal interpretar-los o a no llegir-los bé, segons Trànsit, ja que els tracen a més velocitat de la que són capaços de manejar.

20 motoristes finats a Catalunya

Fins al 16 d'octubre d'aquest any, han mort a les carreteres catalanes 20 motoristes, 174 han resultat ferits greus i 1.087 han estat ferits lleus. En el mateix període de l'any passat, van morir 39 motoristes, mentre que 251 van ser ferits greus i 1.791, lleus.

A les comarques gironines, segons les dades recopilades per Diari de Girona, que inclouen accidents de trànsit en vies urbanes i interurbanes, han perdut la vida sis motoristes a la província -un en via urbana. Una xifra que gairebé s'equipara a la total de l'any passat. Llavors van perdre la vida a les vies de Girona fins a set persones que anaven en aquests vehicles de dues rodes motoritzats.

L'últim accident mortal d'un motorista és de fet el darrer amb víctimes mortals registrat a la demarcació. Va tenir lloc el dia 12 d'octubre a la GI-513 a Vilademuls. Una motocicleta va col·lidir frontalment amb un turisme i posteriorment una segona motocicleta va xocar també amb el cotxe. A conseqüència de l'accident de trànsit, el primer motorista va resultar ferit crític i va ser traslladat amb helicòpter a l'hospital Josep Trueta de Girona, on posteriorment durant el dia va morir. La víctima mortal era un veí de Banyoles de 32 anys.