Els positius a la província augmenten un 55% en una setmana

Les dades epidemiològiques de la Regió Sanitària de Girona segueixen creixent sense aturador. Tot i que ja fa setmanes que van a l'alça, des de fa set dies que s'han incrementat considerablement tal com està passant a la resta d'Europa.

Segons les últimes dades de Salut, en una setmana els casos han augmentat un 54,9% (de 1.175 a 1.820 positius). Les àrees bàsiques que han patit un augment més significatiu són: Figueres (+82), Palafrugell (+73), Banyoles (+49), Ribes de Freser-Campdevànol (+44), Roses (+44) i Girona 3 (+38). D'altra banda, paral·lelament en moltes d'aquestes zones el risc de rebrot també ha augmentat. Actualment, els municipis de més de 20.000 habitants amb el risc de rebrot més elevat són Palafrugell, Figueres i Salt, ja que tots tres superen els 1.000 punts. Cal tenir present que, a Salt, Salut encara està duent a terme cribratges a centres escolars i, per tant, tenint en compte que el percentatge de PCR positives cada cop augmenta més en general, a Salt també s'estan diagnosticant bastants nous casos.



Situació a Figueres

D'altra banda, a Figueres l'augment desmesurat de casos ha fet prendre noves mesures a l'hospital. I és que, com a conseqüència, actualment hi ha 36 pacients ingressats, catorze més que dijous passat. Amb l'objectiu d'evitar estades hospitalàries que no siguin primordials, s'han prioritzat les intervencions de cirurgia major ambulatòria que no necessiten l'ingrés del pacient. Pel que fa a les que requereixen estada hospitalària, es mantenen totes aquelles operacions oncològiques o que siguin urgents. També s'ha doblat la guàrdia dels professionals del servei de Medicina Interna per donar resposta a l'augment de pacients ingressats a la planta d'aïllament per la COVID-19 i a la Unitat de Monitoratge (malalts semicrítics). També s'ha reforçat amb la contractació de tres professionals el torn de nit del Laboratori Clínic de la Fundació Salut Empordà, per poder gestionar la demanda de proves PCR.

Finalment, a tota la regió els casos continuen disparats. Ahir Salut en va notificar 337 de nous, una de les xifres més altes de tota la pandèmia. Des de l'inici de la pandèmia han mort 890 persones en aquest territori –una més que en l'anterior balanç. El risc de rebrot puja 30 punts i se situa en 438, mentre que la setmana del 2 al 8 d'octubre era de 319. La velocitat de propagació també puja una centèsima fins a 1,30 (1,31 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 201,58 per cada 100.000 habitants. Hi ha 146 persones ingressades (+19), 29 de les quals a l'UCI (-1).