La vacunació contra la grip s'allunya dels CAPs

Veïns del barri de Montilivi van canviar ahir excepcionalment la sala d'espera del seu centre d'atenció primària (CAP) de referència per un altre espai totalment diferent. El motiu és que enguany Salut ha habilitat 157 espais annexos als CAPs de la Regió Sanitària de Girona per millorar els circuits de vacunació de la grip i, d'aquesta manera, evitar aglomeracions innecessàries tenint en compte la situació de la pandèmia actual.

En aquest cas, els veïns de Montilivi poden escollir tres espais on vacunar-se: el pavelló municipal de Palau, el centre cívic Pla de Palau o el casal cívic Montilivi. En aquest darrer edifici, es van habilitar diverses sales cedides pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal de poder acollir les vacunacions pertinents.

Núria Pallejà, de 61 anys, esperava ahir al migdia el seu torn en una sala respectant en tot moment la distància de seguretat. «És el segon any que em vacuno, ja que he seguit les recomanacions de Salut de fer-ho a partir dels 60 anys. El canvi de lloc no m'ha suposat cap inconvenient, fins i tot ho tinc més a prop de casa. Trobo encertada aquesta decisió, cal evitar aglomeracions», va explicar a aquest diari.

Per a Carmen Iborra, de 77 anys era el primer cop que es vacunava. «Sempre m'he mostrat reticent a posar-me aquesta vacuna, però enguany, com que hi ha el coronavirus, almenys prefereixo estar tranquil·la respecte a la possibilitat d'agafar la grip», va concretar.

Els veïns anaven entrant esglaonadament, ja que calia tenir cita prèvia concertada des del CAP. En torns de tres minuts, havien de completar una enquesta en una sala annexa i, finalment, professionals de l'EAP de Montilivi els administraven la dosi.

Montserrat Lloveras, metgessa de família del CAP Montilivi i Eva Domínguez, infermera i adjunta de direcció de l'EAP Montilivi/Vila-roja, van explicar que aquesta iniciativa és «purament preventiva» per evitar que diversos usuaris coincideixin en un mateix espai, tal com passaria als CAPs. «De totes maneres, si algú té una visita concertada al CAP per un altre motiu i també es vol vacunar, evidentment que ho podrà fer», van concretar.

També van remarcar que ha faltat «més informació per part de les institucions, molts usuaris s'han assabentat del canvi d'ubicació pels mitjans de comunicació». Així ho corroboraven alguns usuaris com Anna Pagès, que ho va escoltar a la ràdio o Lluís Pere Juncà, que se'n va assabentar per aquest mateix diari.