Zoetis invertirà 45 milions en la planta de la Vall de Bianya

La multinacional Zoetis preveu duplicar la capacitat tecnològica i de producció de la planta de la Vall de Bianya (Garrotxa) amb una inversió de 45 milions d'euros (MEUR) fins al 2022. L'empresa líder en salut animal avança en el seu pla d'inversions FuturOlot, endegat el 2019, per potenciar la capacitat de la planta que té en aquesta població, dedicada exclusivament a la producció de medicaments per a vuit espècies animals i centrada en la producció farmacològica injectable, biològica, gels orals, microesferes i altres productes orals i tòpics. La planta augmentarà la seva superfície de producció en un 55% a 6.200 metres quadrats, aconseguint l'any 2022 prop de 34,6 milions unitats de producció.

La multinacional també preveu crear gairebé un centenar de nous llocs de treball, que se sumaran als 249 que té actualment la planta. La contractació d'operadors, tècnics qualificats i personal directiu es farà en tres fases, a partir del 2021 fins al 2023.



32 milions invertits

L'empresa ha invertit fins ara la meitat del pressupost inicial, uns 32 MEUR. Aquesta inversió inclou la posada en marxa de les noves instal.lacions de producció. Entre elles, un magatzem de matèries primeres, dues sales de formulació farmacològica injectables i una línia d'embalatge asèptic amb tecnologia RAB (Restricted Accés Barrier System).

Un cop finalitzi el pla d'inversió, la multinacional preveu que els perfils d'exportació canviïn amb un increment de les transaccions fora de la Unió Europea, especialment als Estats Units i Canadà. Això implicarà passar del 13% d'exportacions al 19%.

El director de la planta, Giovanni Inturrisi, assegura que "és una satisfacció veure com es desenvolupa el projecte FuturOlot com estava previst, malgrat les dificultats generades per la crisi de la covid-19". Per la seva banda, el director i vicepresident sènior de Zoetis Europa del Sud, Félix Hernáez, afirma que es tracta d'una inversió "important" a l'entorn de la salut animal que "ens porta a l'àmbit de la indústria 4.0 i que augmentarà en més d'un 60% la nostra capacitat de producció a Espanya". També permetrà, afegeix, "reduir la dependència de tercers a l'hora de fabricar productes propis i, el més important, generar riquesa i ocupació a la comarca de la Garrotxa".

Zoetis Manufacturing & Research S.L, fundada per Laboratorios Sobrino l'any 1955, compta amb un Centre d'Excel.lència en R+D i la planta de producció de la Vall de Bianya. El centre R+D és líder mundial en la recerca de vacunes de salut animal, amb laboratoris d'alta bioseguretat equipats amb la tecnologia més innovadora.

La planta de producció té actualment 249 treballadors i una producció anual que ha augmentat en un 23% en els últims quatre anys, amb 21 milions d'unitats de productes farmacològics i biològics.

Zoetis és l'empresa líder en sanitat animal. Amb 60 anys d'experiència, Zoetis descobreix, desenvolupa, fabrica i comercialitza medicaments i vacunes per a ús veterinari complementat amb productes diagnòstics i recolzat per una àmplia gamma de serveis. El 2019, la companyia va generar ingressos anuals de més de 6.260 milions de dòlars. Compta amb gairebé 9.000 empleats a nivell mundial.