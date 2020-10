Absolen els vuit acusats d'arrancar estelades i pancartes

El jutjat d'instrucció 3 de Girona ha absolt els vuit acusats d'arrancar estelades i pancartes a favor dels presos independentistes dels ajuntaments de Sant Julià de Ramis, Sant Gregori i Sarrià de Ter i del local social de Sarrià la nit del 13 als 14 de febrer del 2019.

La sentència conclou que "no ha quedat acreditat" que els vuit processats fossin els autors dels fets: "No existeix cap prova que permeti acreditar amb un mínim de seriositat que van ser els denunciats, i no altra persones, els qui es van endur dels edificis públics les banderes estelades i les pancartes amb inscripcions de caràcter polític, doblegant els pals de dos dels ajuntaments perjudicats". El jutjat també descarta que es tracti de delictes lleus de furt i de danys.