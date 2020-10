Alerta per fort vent sobretot als Pirineus i fort onatge amb pics de 2,5 metres a la costa

Alerta per fort vent i onatge a les comarques de Girona. Protecció Civil de la Generalitat té activada des d'ahir l'alerta del pla Ventcat i el Procicat en fase de prealerta. Les ratxes que ahir al vespre ja es van començar a fer sentir podran superar els 90 quilòmetres per hora al Pirineu i, pel que fa a la situació marítima, es preveuen onades superiors als 2,5 metres. Ahir ja es va donar una ratxa destacada a Portbou, que va enfilar fins als 92,9 quilòmetres per hora. A muntanya també va bufar de valent el vent, a Ulldeter, a més de 2.400 metres es va registrar una ratxa màxima de 82,1 quilòmestres per hora. A 2.500 metres, a la Tosa d'Alp, el cop més alt registrat ja va assolir els 60,5 quilòmetres per hora.



Vent fort a la Cerdanya i Ripollès

Les ventades aniran perdent intensitat al final del dia. Les comarques més afectades seran la Cerdanya i el Ripollès. El vent bufarà de component sud i el llindar se superarà sobretot a les cotes altes. Per aquest motiu, des de Protecció Civil es demana molta precaució en els desplaçaments de primera hora cap a la feina i cap als centres escolars. També es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals.

La situació de vent també es traduirà en moviment marítim i per aquest motiu la previsió meteorològica del Meteocat alerta que es poden donar onades superiors als 2,5 metres sobretot durant el dia a la Costa Brava. Per aquest motiu, Protecció Civil de la Generalitat recomana tenir molta cura a les zones portuàries, espigons i en les activitats que es realitzin a prop de la costa.

Ahir ja va haver-hi un avanç de la situació d'onatge fort. A la boia del cap de Begur, situada mar endins, cap a les sis de la matinada es va registrar un pic màxim d'onada que es va enfilar fins als 1,95 metres. Una situació que s'anirà animant a mesura que passin les hores a tota la costa catalana. De cara a demà, la situació canviarà i ja seran història les ventades i l'onatge. Serà un dia molt ennuvolat.