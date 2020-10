Càritas necessita nous voluntaris perquè la meitat són col·lectiu de risc

Càritas de Girona busca nous voluntaris perquè el 47% dels seus col·laboradors tenen més de 60 anys i, per tant, són col·lectiu de risc enfront la covid-19. Moltes d'aquestes persones ja han hagut d'adaptar les seves tasques i funcions relacionades amb el tracte al públic i l'entitat necessita nous perfils per poder desenvolupar els seus projectes d'inclusió social, com el de l'acompanyament socioeducatiu. En aquest cas, el 30% dels voluntaris no podrà fer les mateixes tasques durant aquest curs.

«Ens adaptem a les noves necessitats i mirem de tenir cura de les persones, sobretot aquelles en franja de risc. Per això els agraïm la seva feina, però també les hem de protegir», defensa la directora de Càritas de Girona, Dolors Puigdevall. Durant el període de confinament, Càritas va mobilitzar 590 persones voluntàries que van permetre mantenir oberts els serveis de primera necessitat, com ara l'entrega d'aliments. El 52% eren joves de nova incorporació, però també persones sense feina o treballadors que disposaven de més temps.

Càritas ara torna a necessitar voluntaris que no formin part de grups de risc per tal de cobrir les necessitats d'iniciatives com el servei de suport educatiu que ha arrencat aquest mes d'octubre, els Centres de Distribució d'Aliments (CDA) o els robers. A més, cal gent també als tallers d'aprenentatge de llengua per a persones nouvingudes, l'acompanyament a la inserció laboral de joves i adults o el suport emocional o tasques de sensibilització.

Concretament, pel que fa referència al servei d'acompanyament socioeducatiu de Càritas Diocesana, la demanda continua en augment, però la falta de finançament impedeix a l'entitat donar resposta a totes les necessitats. Ofereix 54 serveis arreu de la demarcació amb personal tècnic contractat i té uns 250 voluntaris. «Són molts serveis i es necessita un equip gran», remarca Dolors Puigdevall. La problemàtica rau en el fet que el 30% d'aquest voluntariat no pot realitzar les mateixes tasques que en anys anteriors en tractar-se de personal de risc i per tant es veu afectat per les mesures de la pandèmia. A més, hi ha onze serveis que funcionen únicament amb els col·laboradors. Alguns d'ells han pogut adaptar les tasques via telemàtica o reduint les trobades presencials, és per això que ara calen noves mans que puguin assumir les feines de cara al públic.

El servei atén més de 800 alumnes en situació de vulnerabilitat per tal que puguin tenir «les mateixes oportunitats a l'escola» i «trencar el cercle de la pobresa». A més, des dels serveis socioeducatius alerten que molts infants vulnerables necessiten un acompanyament per superar els efectes emocionals de la covid-19.

La demanda de voluntaris és global a tota la demarcació, diu la directora de Càritas, davant l'augment generalitzat de les peticions d'ajut. Puigdevall, però, no tanca la porta a ningú que vulgui involucrar-se en l'entitat. «Volem sumar», subratlla.



Bretxa digital

Des que es van tancar els centres escolars la primavera passada, l'educació ha fet un salt al món virtual. La pandèmia ha agreujat la bretxa digital entre nens i famílies i Càritas ha detectat que en molts casos no disposen d'ordinadors o equips ni connexions per poder seguir les classes virtuals.

«Els recursos econòmics de les famílies determinen clarament les possibilitats de superar els entrebancs d'aquest curs marcat per l'augment de la desigualtat», assegura l'entitat.