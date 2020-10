Nou rècord de contagis amb 646 nous casos i dos morts a la regió de Girona en només un dia

El coronavirus segueix disparat a la demarcació, fent d'aquest dimecres un dia negre pel que fa a les xifres de la pandèmia. A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 15.996 (646 més) i pugen a 19.074 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 893 persones en aquest territori (dues més que en l'anterior balanç).

El risc de rebrot dobla l'anterior rècord i puja uns 136 punts, situant-se en 608, mentre que la setmana del 4 al 10 d'octubre era de 372. Ahir se situava en 472. L'Rt puja dues dècimes fins a 1,51 (1,39 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 248,42 per cada 100.000 habitants. Hi ha 162 persones ingressades (+16), 31 de les quals a l'UCI (+2).

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot puja uns 160 punts i se situa en 612. Està per sobre del de la setmana del 4 al 10 d'octubre, quan era de 490. La velocitat de propagació puja dues dècimes i se situa en l'1,28 (en el període anterior era d'1,25), mentre que la taxa de confirmats per PCR o TA és de 264,62 per cada 100.000 habitants.

A la ciutat de Salt, el risc de rebrot puja uns 387 punts i se situa en 1.465. L'Rt creix més de dues dècimes i arriba a l'1,44. La taxa de confirmats per PCR o TA és de 567,73 per cada 100.000 habitants.

Palafrugell, Vic i Manlleu, municipis amb més risc de rebrot

Després de dies en alerta per l'augment del risc de rebrot, Palafrugell passa a ser el municipi català amb l'indicador més elevat, amb 1.668. En segona posició hi ha Vic, amb 1.600 i en tercera Manlleu, amb 1.531. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Canet de Mar (3,50), Sant Pere de Ribes (3,49) i Palafrugell (2,44).

