Ratxes de més de 114 km/h al Pirineu i onades de 5,7 metres a la Costa Brava

Les comarques gironines viuen unes hores intenses de vent i mala mar.



Les fortes ventades però estan concentrades en punts alts, és a dir a les cotes més elevades del Pirineu.



En aquestes àrees de muntanya ja hi bufa de valent i fins a dos quarts de dotze del migdia ja s'havien registrat unes ratxes màximes destacades. Com els 114,8 quilòmetres per hora d'Ulldeter o els 112,6 de la Tosa d'Alp.



A banda d'aquesta situació a muntanya, aquest moviment meteorològic també s'ha traduït amb fort onatge.



A Tossa de Mar per exemple, aquest era l'aspecte de la platja aquest matí:





Segons informa el @meteocat es manté vigent l'avís per fort vent ?? sobretot a les cotes altes del #Pirineu ?, i també el fort onatge ?? al litoral



Alerta pla #VENTCAT #protecciocivil i prealerta #PROCICAT onatge https://t.co/YB9LUyHFGo — Protecció civil (@emergenciescat) October 21, 2020

A la Costa Brava, concretament, a la boia que téja s'hi ha detectat onades de més de 2,5 metres.Concretament, el pic més alt ha tingut lloc a les set del matí quan s'ha registratA l'Escala avui es podia veure esportistes que aprofitaven les onades per fer surf.El Servei Meteorològic de Catalunya assegura que aquesta situació té les hores comptades ja que el vent i l'onatge està previst que vagin de baixada a mesura que arribem a la tarda.Arran de la situació meteorològica hi ha alertes per vent i mala mar i Protecció Civil demana a la gent que vagi amb compte.