El Trueta reorganitza l'activitat assistencial per adaptar-se a la crisi actual

El Trueta ha començat a prendre mesures per poder atendre amb millors garanties la segona onada de pacients amb coronavirus, després de l'augment d'ingressos dels darrers dies.

Cal recordar que el centre va posar en marxa a finals d'abril passat una nova Unitat de pacients Crítics i Semicrítics a la planta 9a B, amb capacitat de fins a 28 pacients, dotada amb tot el material i equipament necessari per atendre pacients de complexitat. Malgrat que, durant el matí d'ahir hi havia cinc pacients ingressats (quatre crítics i un semicrític), la direcció del centre està dotant la unitat de més recursos humans. L'hospital també va posar en marxa dilluns la planta 7a A per a pacients convencionals i es van doblar tres habitacions de la planta 5a B.

El centre ha optat per reduir i reorganitzar determinada activitat demorable o programable. Així, s'ha suspès l'activitat de la Unitat del Son, s'ha reduït part de l'activitat programada de l'Hospital de Dia de la Unitat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició, s'han suspès la majoria de quiròfans de cirurgia local i s'ha reordenat l'activitat quirúrgica d'oftalmologia i de cirurgia cardíaca. L'objectiu amb el qual treballa l'hospital és impactar el mínim possible en l'activitat assistencial i prioritzar els processos oncològics i en general tota l'activitat no demorable.

El centre de moment manté els horaris de visites que té establerts des del 14 de febrer però preveu potenciar el teletreball entre determinats serveis no assistencials per tal de reduir el volum de gent que circula per l'hospital.

El centre sanitari tenia ahir al matí un total de 44 pacients amb coronavirus, dels quals catorze de crítics i un de semicrític. En aquest moment, el 13% dels pacients ingressats al Trueta presenten COVID-19, mentre que aquesta xifra s'eleva al 45% en el cas dels pacients crítics. Pel que fa a professionals, a l'hospital Trueta hi ha en aquest moment 57 professionals aïllats, 20 d'aquests per ser positius en coronavirus i els 37 restants perquè estan fent la quarantena de deu dies per ser contactes estrets.



Canvis a l'hospital de Palamós

D'altra banda, els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) passen al nivell d'alerta 2 del pla de contingència per fer front a la segona onada. Segons informen en un comunicat, això afecta l'activitat demorable tant a atenció primària com a consultes externes i a l'hospital de Palamós. Les mesures també afecten el geriàtric Palamós Gent Gran, on se suspenen els ingressos de pacients temporals.