El 3,5% dels casos de COVID-19 provenen dels bars

Les queixes d'establiments afectats per les noves mesures establertes a Catalunya continuen. La plataforma Junts amb l'Hostaleria, que engloba a FIAB, Hostaleria d'Espanya i AECOC, assegura que només el 3,5% dels casos de covid-19 de tot Espanya des del mes de maig, i el 0,7% de l'última setmana, s'han aglutinat a bars i restaurants. «Aquestes dades evidencien l'escassa incidència de contagis en l'hostaleria i gairebé nul·la en els rebrots de les últimes setmanes i es tracta de dades oficials, proporcionats per primera vegada pel Ministeri de Sanitat divendres passat 16 d'octubre», assenyala la plataforma. Aquestes xifres contrasten amb les de contagis en reunions familiars i d'amics en domicilis (14,2%), que es produeixen sense protocols establerts ni vigilància, i representen l'espai amb major risc.

D'altra banda, la Federació Nacional d'Empresaris d'Instal·lacions Esportives sol·liciten que les restriccions que adopten les autoritats competents per frenar l'avanç de la pandèmia siguin «coherents» amb la contribució real de cada activitat a la seva propagació, que en el cas dels centres esportius i gimnasos, és «insignificant». Segons les dades del Ministeri de Sanitat, el percentatge total de brots associats a l'activitat esportiva és del 0,28 per cent del total d'Espanya. Per a FNEID, aquestes dades reforcen que els centres esportius i els gimnasos «són entorns segurs i el risc és extremadament baix».