L'Estat allarga les bonificacions dels tràilers que s'han de desviar per l'AP-7

Camions circulant per la N-II Aleix Freixas/ACN

El Ministeri de Transports ha publicat un decret al BOE que allarga les bonificacions dels tràilers que s'han de desviar per l'autopista entre Fornells de la Selva i la frontera. El ministeri, la Generalitat i Acesa van signar un conveni l'any 2013 que fixava l'aplicació des les bonificacions però amb el conveni ja extingit, l'Estat espanyol ha decidit prorrogar fins que s'acabi la concessió, el 31 d'agost del 2021, les mesures que afecten als trànsit de vehicles pesats. Per fer-hi front, l'administració general de l'estat indemnitzarà la concessionària amb 1.027.106,24 euros.

En concret, el decret fixa una reducció del 43,45% del peatge per als tràilers que facin recorreguts interns en el tram comprès entre els enllaços Fornells i la Jonquera sud, que fins ara se situava en el 50%. Per a la resta de vehicles pesats que facin el recorregut sencer en el mateix tram, la bonificació serà del 35%.

El decret també recorda que la Generalitat, a través del Servei Català de Trànsit, restringeix la circulació d'aquests vehicles per l'N-II en el mateix tram. Precisament, el Servei Català del Trànsit va aixecar les restriccions de pas de camions per aquesta via, l'N-240 i l'N-340 durant l'estat d'alarma però les va restablir a finals de juny.

La mesura, aprovada en un conveni a tres bandes l'any 2013, s'ha continuat aplicant fins ara a través d'una "pròrroga tàcita". Des del ministeri defensen que la mesura subscrita en el conveni del 2013 ha estat "molt efectiva" per reduir la sinistralitat vial i, per això, han decidit allargar-les via decret fins que s'acabi la concessió.